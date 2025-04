【Pontaパス会員限定】映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』試写会に、【2,250組4,500名さま】をご招待！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクなサブスクリプションサービス「Pontaパス」(月額548円)会員の特典として、2025年5月22日にローソン・ユナイテッドシネマ グループにて開催予定の映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』(2025年6月13日公開)試写会に、2,250組4,500名さまを招待します。当選者の皆さまには、Pontaパス試写会でしか手に入らない、限定ステッカー(非売品)を入場特典としてプレゼントします。なお、同作品はau推しトク映画対象作品として、Pontaパス会員ならいつでも1,100円でご鑑賞いただけます。

映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』は、世界三大文学賞「国際ブッカー賞」や「ダブリン文学賞」にノミネートされた韓国の作家パク・サンヨンの連作小説「大都会の愛し方」に収録されている「ジェヒ」を原作に、「アメノナカノ青空」「女は冷たい嘘をつく」のイ・オニ監督がメガホンをとった作品です。『破墓/パミョ』で百想芸術大賞・女性最優秀演技賞を受賞したキム・ゴウン演じる、他人の目を気にせず自由奔放に生きるジェヒと、世界的話題作「パチンコ」で注目を集めた新鋭ノ・サンヒョン演じる秘密を抱え孤独に生きるフンス、正反対の二人が出会い、同居したことから始まる、「自分らしい生き方」を見つける物語です。

“普通に馴染めない”二人の関係を描いた本作を、一足早く、おトクに鑑賞ください!

Pontaパス試写会

応募サイト▶https://cp.cinecon.jp/au/loveinthebigcity/(https://cp.cinecon.jp/au/loveinthebigcity/)

映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』試写会ご招待 概要

日時:2025年5月22日 18:30開場19:00開演

会場:全国のローソン・ユナイテッドシネマ、ユナイテッド・シネマ、シネプレックス 34劇場

応募条件 :Pontaパス会員

募集人数 :2,250組4,500名さま

募集期間 :2025年4月11日10:00~2025年5月8日23:59

プレゼント:Pontaパス試写会限定ステッカー(非売品)を入場特典としてプレゼントします。

※プレゼントは予告なく変更になる可能性がございます

当選通知 :当選者のみ、メールにてご連絡を差し上げます。

Pontaパス会員特典概要

【au推しトク映画】映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』が土日平日いつでも1,100円

映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』が土日平日いつでも1,100円でご鑑賞いただけます。

対象劇場:全国のTOHOシネマズ、ローソン・ユナイテッドシネマ グループ、コロナシネマワールド、など

料金:一般・大学生1,100円、高校生以下900円

※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※作品の映倫区分によってはご鑑賞できる年齢に制限がある場合がございます。

対象:Ponta パス会員、同伴者1名まで特典がご利用いただけます。

利用条件:会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。

事前購入:各劇場のHPをご確認ください。

利用方法:映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』 auクーポンサイトより、クーポンコードをダウンロードの上、ご利用ください。

詳しくは http://kddi-l.jp/rC2

映画『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』概要

【STORY】

‘’普通に馴染めない‘’ 二人が見つけた特別な絆。

自由奔放でエネルギッシュなジェヒと、穏やかで繊細なフンス。

正反対の二人が、ある出来事をきっかけに特別な契約を結び、一緒に暮らし始めることに!

ジェヒは奔放な恋愛を楽しみながら、世間のルールに縛られず、自分の価値観を大切にして自由に生きている。

一方、フンスはゲイであることを周囲に隠しながら、孤独と向き合う日々を送っている。

二人はお互いの違いを認め合い、次第にかけがいのない存在となっていくーー。

しかし、ジェヒが人生の大きな転機に立たされ、フンスも初めて心を許した恋人との関係に悩む中で、

二人の友情は予期せぬ形で試されることになる…。

華やかな都会の裏にある孤独、愛の多様性、そして真の友情と向き合い、

時に傷つきながらも自分らしく生きようと奮闘する姿を、ソウルを舞台に描くハートフル・ストーリー!

公開日:2025年6月13日

2024 年/韓国映画/韓国語/原題:대도시의 사랑법(英題:Love in the Big City)/1時間58分/カラー/1.85:1/5.1ch/字幕翻訳:本田恵子

原作:小説『大都会の愛し方』 より「ジェヒ」(パク・サンヨン著、オ・ヨンア訳/亜紀書房)

監督:イ・オニ

出演:キム・ゴウン、ノ・サンヒョン

提供:KDDI 配給:日活/KDDI

公式サイト:loveinthebigcity.jp

公式X /Instagram/TikTok:@lovein_jp #映画ラブイン

コピーライト:

(C) 2024 PLUS M ENTERTAINMENT AND SHOWBOX CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

【参考情報】

Pontaパス会員は映画館での鑑賞もおトクに

●auマンデイ

対象劇場:TOHOシネマズ

毎週月曜日は鑑賞料金1,100円(大人・大学生の場合)※詳細はHPをご参照下さい

★auマンデイ10周年キャンペーン★

通常月曜日のみの「auマンデイ」が水曜日も1,100円でご利用いただけます。 ※詳細はHPをご参照下さい

URL:http://kddi-l.jp/CEw

●auウェンズデイ

対象劇場:OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円(大人・大学生の場合)

URL: http://kddi-l.jp/npE

●auシネマ割

対象劇場:松竹マルチプレックスシアターズ(ピカデリー・MOVIX)/ ローソン・ユナイテッドシネマグループ /テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク

いつでも鑑賞料金1,400円(大人・大学生の場合) ※詳細はHPをご参照下さい

URL: http://kddi-l.jp/yn6

★Pontaパス初回加入特典★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント!

さらに、ポップコーンセットも500円で購入頂けるダブルで嬉しい入会特典です。

URL:http://kddi-l.jp/04x

対象劇場:TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ(ピカデリー・MOVIX)/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

_____________________________________

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員特典を提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら( https://prcp.pass.auone.jp/main/ )を参照ください。