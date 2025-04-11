株式会社オフィスバスターズ

商品はイメージです。

株式会社オフィスバスターズ (東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社) では、米国製メーカー「Steelcase」製のチェア「LetsB」シリーズを、約2,000脚大量入荷いたしました。法人様のオフィスチェア入れ替えや、新規拠点の開設など大量導入をご検討のお客様にオススメです。

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com

■Steelcase「LetsB」の特徴

Steelcase製 LetsB（レッツビー）は、上下で硬さの異なるクッションフォームが背骨をサポートし、身体の動きに柔軟にフィットした抜群の座り心地をもたらしてくれます。また、調節も座ったまま簡単に操作できるためストレスなく業務に集中できます。機能性とデザインをバランス良く実現したシリーズのため、デスクワーク用はもちろん、ゲスト用やミーティング用など多様なワークスタイルにご利用いただけます。

●LetsBの主な仕様（2,000脚）

■メーカー

Steelcase製

■シリーズ

「LetsB」（レッツビー）

■価格

メーカー希望小売価格：80,000円(税別)～

オフィスバスターズ 販売価格：7,400円(税込み 8,140円)

販売店：全国39店舗

参考URL： https://www.officebusters.com/series/steelcase/letsb/

◆色：ブラック◆アームレスト：可動肘◆リクライニング強度調整機構・ストップ機構、◆座面上下調整機構◆座奥調整機構

当社では、高級オフィスチェアをはじめ、法人・個人問わず多くの方にご満足いただけるオフィス家具を豊富に取り揃えています。オフィスチェアの購入を検討されている方は、ぜひオフィスバスターズをご利用ください。在庫状況や予約販売の詳細については、お近くの弊社店舗へお問合せください。この機会を、ぜひお見逃しなく！

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル

TEL： 06-6258-0231



■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(特-6)第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号



■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員