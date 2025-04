【ホテルメトロポリタン エドモント】宴会場リニューアル

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン エドモント(所在地/千代田区飯田橋、総支配人/松田秀明)は、2025年7~9月に2階宴会場フロア全体のリニューアル工事を行います。デザインのコンセプトは、「natural and wellness from the EARTH」。雄大な自然の恵みをモチーフにしつつ、ナチュラルであたたかみのある表情をデザインに取り込んでいます。訪れるすべてのお客様に、心身ともに満たされる、至福のひとときをお過ごしいただける空間となります。

改装後の宴会場「悠久」イメージ

■対象の宴会場:いずれも本館2階宴会場フロア

大宴会場 「悠久」・「万里」

中宴会場 「波光」・「薫風」

小宴会場 「やまぶき」

ロビー・ホワイエ

■工事期間:2025年7月~9月予定

■利用開始:2025年10月以降

「悠久」(360平方メートル )

“水辺”をテーマにしたデザイン。自然の息吹を感じる木目と吹き抜けるような天井の開放感を活かし、木漏れ日の輝きを表現した光のレリーフ、そして水面の静かな流れを描いたカーペットが織りなす優美な空間。

「万里」(320平方メートル )

“大地”をテーマとしたデザイン。深い木の質感と乳白色の光柱に包まれる上質で洗練された空間。アラバスター石に光を通し、大地をテーマにしたカーペットのデザインが調和したエレガントな空間。

「薫風」(140平方メートル )

“庭園(苔庭)”をテーマにしたデザイン。柔らかな木目に日本庭園の苔庭と格子の意匠をモチーフとした和の美しさをモダンに親しみやすく過ごせる温かみのある空間。

「波光」(140平方メートル )

“庭園(石庭)”をテーマにしたデザイン。柔らかな木目に日本庭園の岩と格子の意匠をモチーフとした和の美しさをモダンに親しみやすく過ごせる温かみのある空間。

※各パースは完成予定イメージです。