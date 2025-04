Coincheck Group N.V.への参画のお知らせ

株式会社Next Finance Tech

株式会社Next Finance Tech(本社:東京都渋谷区、代表取締役:徳力創一朗、土田真也)は、Coincheck Group N.V.(本社:オランダ、アムステルダム、Executive Chairman:松本大)に完全子会社として参画することをご報告差し上げます。

本参画の概要と背景

弊社Next Finance Techは日本国内を拠点とするノードオペレーターとしてグローバル・日本国内の法人、個人のお客様にステーキング・サービスを提供しているブロックチェーン・インフラ企業であり、日本企業として国内交換所向けにサービスを提供しているバリデータ運用業者です。また、分散型金融(DeFi)においても研究論文、リサーチレポートの発行、海外大学との共同研究を行うなど深い知見を有しております。

Coincheck Groupは日本国内にて暗号資産の購入、売買、送金、決済、ステーキング、法人向け暗号資産管理サービスなどの幅広いサービスを展開している国内最大級の暗号資産取引所・販売所であるコインチェックの持株会社です。

本件では両社の知見を活かし、特にリスク・マネジメント、運用効率、規制対応など様々な観点からグローバル・国内の暗号資産交換所様、金融機関様、事業会社様らに安心してご利用いただけるようなステーキング・サービスを提供することを目指します。また、日本暗号資産ビジネス協会ステーキング部会、DeFi部会の幹部としてもさらなる業界の健全な発展を追求します。

本参画による新体制の概要

代表取締役CEO 徳力創一朗

ゴールドマン・サックスにて国内機関投資家に対する伝統資産、オルタナティブ資産等の運用戦略の提案に従事。当社ではCEOとして国内外の事業開発を推進。日本暗号資産ビジネス協会ステーキング部会副部会長、自由民主党デジタル社会推進本部のリバースメンター等を歴任。京都大学大学院経営学修士課程修了。

代表取締役CTO兼CIO 土田真也

ゴールドマン・サックスにて証券システムや運用システムのQA業務に従事。当社ではCTO兼CIOとしてステーキング・インフラの開発、国内外の大学との共同研究を担当。大阪大学大学院情報科学研究科修士課程修了。

取締役 水田昇

東京大学農学部卒業後、野村証券、ゴールドマン・サックスにて金利派生商品のトレーディング業務に従事。ドイツバンクに入社し、円金利債券トレーディングの責任者を務めるとともに、日本初のオンライン国債取引会社であるエンサイドットコム証券株式会社の立ち上げに携わり、同社取締役を兼任。その後、早稲田大学大学院を経て司法試験合格、2015年より片山総合法律事務所に入所。2017年11月にマネックス証券株式会社の監査役に就任。その後、2019年9月よりコインチェック株式会社の執行役員に就任し、法務部門やリスク管理部門の責任者を務める。2020年10月に同社の取締役に就任。

代表者コメント

Coincheck Group N.V. Executive Chairman 松本大

「株式会社Next Finance TechをCoincheck Groupに迎えることができ、大変嬉しく思います。 Next Finance techは日本で唯一のステーキング・サービスのインフラを提供する企業であり、国内のみならずグローバルに事業を拡大させていく可能性を秘めた会社です。ステーキングは、スタートしたばかりの黎明期にあり、暗号資産をより身近に感じることができるサービスとして発展することが期待されています。Nasdaq上場企業であるCoincheck Groupの一員となることで、グローバルにサービスを展開し加速度的に成長を実現できると確信しています。」

代表取締役CEO徳力創一朗

「この度Coincheck Groupに参画できることを非常に嬉しく思います。弊社の創業時から最も重視をしてきた会社・サービスとしての信頼性と安全性をより高め、お客様により安心してこのブロックチェーンの魅力を享受して頂ける非常に重要な機会であると捉えております。加えて、特に日本国内では与党や当局による暗号資産に関する規制整備が急速に進展する中、伝統金融とWeb3金融の融合がより重要視されております。同社グループが持つブロックチェーン、セキュリティ、金融に関するノウハウを最大限に生かすことによって、その両金融業界を繋ぐ架け橋として業界に貢献してゆく所存です。」

Coincheck Group N.V.概要

Coincheck Group N.V. is a Dutch public limited liability company and a holding company of Coincheck, Inc., which operates the “Coincheck” crypto asset trading service.

株式会社Next Finance Tech 概要

株式会社Next Finance Techは、日本国内を拠点とするノードオペレーターとしてグローバル・日本国内の法人、個人のお客様にステーキング・サービスを提供しているブロックチェーン・インフラ企業です。オペレーターとしてのこれまでの実績を活用し、暗号資産の運用・管理システムの開発やコンサルティング事業など幅広いソリューションをお客様に提供しております。