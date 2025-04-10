【4月限定 新年度スタート応援】人気オフィス家具が今だけお得！今月のみの個人様・法人様「Wキャンペーン」開催中！ 豊富な在庫でお待ちしております。

株式会社オフィスバスターズ■オフィスバスターズ全国店舗一覧 詳細はこちらをチェック https://www.officebusters.com/shop/

株式会社オフィスバスターズ（東京都中央区 代表取締役社長 熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下、当社）では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、4月限定で2つのキャンペーンを同時開催します。新年度のスタートにあたり、働く環境をより快適に整えるための絶好の機会です。ぜひこの機会をお見逃しなく！

■OfficeBusters Official Web Site https://www.officebusters.com

キャンペーン１.：個人のお客様向け「中古オフィス家具 お値下げ」開催！

春はオフィス家具の需要が高まるシーズン。通常価格が上昇しがちなこの時期に、当社独自の仕入れルートと在庫調整により、多数の人気商品をお値下げ！WEB掲載価格はすべて値下げ後の価格で表示中ですので、今すぐチェックを。

◎対象商品（一部）

・OAチェア/ミーティングチェア/ワゴン/テーブル/フリーアドレスデスク/ロッカー/書庫

※以下の商品は対象外です：

・デザイナーズ家具、単体デスク・一部書庫

・【ワケアリ】【○○％値下げ中】タグがある商品

・【外部倉庫品】や【TOGS】の記載がある商品

キャンペーン２.：法人のお客様限定「来店予約で中古商品10%OFF」

WEBからご来店予約のうえ、店舗にて中古商品をご購入いただくと、法人様限定で10%OFFになる特別キャンペーンを4月に実施中！通常は5%OFFのところ、4月は倍のお得感でオフィスのリニューアルを応援します。

■オフィスバスターズ全国店舗一覧：https://www.officebusters.com/shop/(https://www.officebusters.com/shop/)

当社では、法人・個人問わず多くの皆さまにご満足いただけるリユースオフィス家具を、豊富に取り揃えております。この機会にぜひ、お近くのオフィスバスターズへお問合せ・ご来店ください。

在庫状況やキャンペーンの詳細については、お気軽に店舗またはWEBよりお問い合わせください。

■本件お問合せ先：

株式会社オフィスバスターズ

担当：星野

受付時間 (平日) 9:00～18:00

0120-030-139

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(特-6)第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員