Madhappy & Needles コラボレーション

株式会社Madhappy Japan

Madhappy(https://www.instagram.com/madhappyjp/)は、日本のストリートウェアブランドNeedles(https://www.instagram.com/needles_tokyo_official/)とのユニセックスなコラボレーションコレクションを発表します。このコラボレーションは、クラフトマンシップとクオリティ、そしてintentionalな表現を基盤に、異なる両者のデザインの視点が融合したコレクションです。

13点のコレクションでは、NeedlesらしいアイコニックなデザインがMadhappyの視点で再解釈され、レーストリムやウォッシュ加工、Madhappyの象徴的なハンドステッチディテールといった遊び心のある要素が特徴です。

コレクションの主なアイテムには、コラボレーションによるトラックジャケット&パンツ、MadhappyのCooper Fleece HoodieのRebuild by Needlesバージョン、そして女性向けモヘアカーディガンが含まれており、Needlesの従来の男性向けスタイルの思慮深い拡張を示しています。

Madhappy & Needlesは、Madhappy Japanの公式オンラインストア(https://madhappy.jp/)、 NEPENTHES Tokyo および NEPENTHES Woman Tokyoで2025年4月12日(土) 11:30~発売いたします。

Needles Cooper Graphic 5 Panel Fleece Hoodie / Color: Pine-Multi / \31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Tie Dye 5 Panel Fleece Hoodie / Color: Swirl-Tie-Dye / \31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Tie Dye 7 Panel Tee / Color: Electric-Tie-Dye / \14,300(taxin)Size: XS ~ XLNeedles Novelty Ribbon Tricot Track Jacket / Color: Dark Coffee /\31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Novelty Ribbon Tricot Track Jacket / Color: Graphite /\31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Tie Dye Panelled Plaid Shirt / Color: Plaid-Tie-Dye /\23,100(taxin) / Size: XS ~ SNeedles Novelty Ribbon Tricot Track Pant / Color: Dark Coffee /\31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Novelty Ribbon Tricot Track Pant / Color: Graphite /\31,900(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles Crewneck Cardigan / Color: Graphite /\29,700(taxin) / Size: XS ~ XLNeedles 6 Panel Hat / Color: Dark Coffee /\12,100(taxin) / Size: ONE SIZENeedles 6 Panel Hat / Color: Graphite /\12,100(taxin) / Size: ONE SIZENeedles Charm Earring Color: Graphite /\20,900(taxin) / Size: ONE SIZE

ABOUT MADHAPPYMadhappy ロサンゼルスを拠点とするファッションブランドであり、世界をもっと楽観的でポジティブなものに変えるために、アパレル、イベント、そして実験的なリーテルスペースを通じて個々の表現を追求しています。 「ローカルオプティミスト(Local Optimist)」という理念を基に、日常生活の中の小さな喜びや幸せを強調し、コミュニティのつながりを深めることを目指しています。メンタルヘルス問題を抱える人々の生活や精神状態を改善するための経験を共有し、季節ごとのレディ・トゥ・ウェアコレクションで楽観的でポジティブな信念を表現。さらに詳しい情報についてはhttps://madhappy.jp (https://madhappy.jp/)および公式Instagramアカウント @madhappyjp (https://www.instagram.com/madhappyjp/)にアクセスしてください。

ABOUT NEEDLES

NEPENTHES(ネペンテス)の創設者である清水慶三氏がデザインを手掛けるブランド。日本におけるインポートファッションを牽引してきた経験からそのネットワークを駆使し、世界各国のメーカーやクリエイターと盛んにプロジェクトを展開しています。メンズウエアについての豊富な知識に裏付けされた細部へのこだわり、そしてそこからの遊びや抜け感で唯一無比の世界観を構築しています。