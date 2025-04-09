Nemkoグループ専門家による【サイバーセキュリティセミナー】を開催いたします。最新の動向を理解できます。

Nemko Japan有限会社

この度、Nemko Group(https://www.nemko.com/ja/)は、東京にて、サイバーセキュリティの国際的な規制や市場動向をテーマにしたセミナーを開催いたします。

RE指令 や EN18031 など、ヨーロッパを中心とした規制のポイントを詳しく解説いたします。



🔹 開催日時: 2025年5月19日（月）午前9:30～12:00

🔹 開催場所: 品川エリアを予定（オンライン開催の可能性あり）

🔹 講師: Hans G. Tommerbakk (サイバーセキュリティ評価者／ペネトレーションテスター)

🔹 セミナー内容:

・ 各国におけるサイバーセキュリティ動向

・ ヨーロッパRE指令とEN18031の最新情報

🔹 使用言語: 英語・日本語（バイリンガル対応）

🔹 参加費: 1名 5,500円（税込）

🔹 定員: 20名（先着順）

ぜひ、この機会にサイバーセキュリティに関する最新知識を深め、貴社の対策強化にぜひお役立てください。 皆様のご参加(https://www.nemko.com/ja/cybersecurity-seminar-in-japan)を心よりお待ち申し上げております。

お申込みはこちら :https://www.nemko.com/ja/cybersecurity-seminar-in-japan

ご質問や参加登録は、Nemko Japan製品認証部 (japan@nemko.com) まで、お気軽にご連絡ください。