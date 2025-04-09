端整なルックスと巧みな演技力が魅力の韓国俳優イ・ジヌク日本公式ファンクラブ＆Xオープン！
韓国俳優イ・ジヌクの日本公式ファンクラブと日本公式Xがオープンしました。イ・ジヌクの最新NEWSや限定コンテンツをお届けいたします。
■イ・ジヌク日本公式ファンクラブ（入会金・年会費無料）
https://leejinuk.jp
・最新NEWS：イ・ジヌクのドラマ・映画情報、メディア出演情報など
・限定コンテンツ：写真、動画、メッセージなどの特別コンテンツを公開
・イベント開催時のチケット優先案内（主催の協力が得られた場合に限る）
■イ・ジヌク日本公式X
https://x.com/leejinuk_jp（@leejinuk_jp）
イ・ジヌクは、Netflixシリーズ「イカゲーム2」、「Sweet Home～俺と世界の絶望～」シーズン1～3、「イ・ドゥナ！」や「結婚白書」、「ナイン～9回の時間旅行～」、「エア・シティ」など、多くのヒット作で注目を集め、華麗な演技力と魅力的なビジュアルでファンを魅了。映画・ドラマと幅広い活躍を見せ、さらなるファン層の拡大を見せています。
今後の最新情報はイ・ジヌク日本公式ファンクラブと日本公式Xで是非チェックしてください。
【イ・ジヌク プロフィール】
イ・ジヌク（이진욱 /LEE JIN UK）
生年月日：1981年9月16日
身長：185cm
■代表出演作
DRAMA
Netflix「イカゲーム2」（2025年）
ENA「私のヘリへ ～惹かれゆく愛の扉～」（2024年）
Netflix「Sweet Home～俺と世界の絶望～」シーズン1～3（2020-2024年）
Netflix「イ・ドゥナ！」（2023年）
Kakao TV「結婚白書」（2022年）
tvN「不可殺」（2021-2022年）
OCN「ボイス ～112の奇跡～」2～4（2018-2021年）
tvN「グッバイ・ミスターブラック」（2016年）
SBS「君を愛した時間」（2015年）
tvN「三銃士」（2014年）
tvN「ナイン～9回の時間旅行～」（2013年）
tvN「ロマンスが必要2」（2012年）
MBC「エア・シティ」（2007年）
MOVIE
『黒い修道女たち(原題)』（2024年）
『ハッピーニューイヤー』（2021年）
『上流階級』（2018年）
『ビューティー・インサイド』（2015年）
『怪しい彼女』、『ポイントブランク～標的にされた男～』（2014年）