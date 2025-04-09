【関西限定】ミレービスケットの新フレーバー「みたらし団子味」が登場！4月11日より順次、発売開始
株式会社 立誠社
関西限定ミレービスケット みたらし団子 商品イメージ
関西限定 ミレービスケット みたらし団子味 カタログ
オリジナルグッズの商品企画・製造・販売を行う株式会社 立誠社（本社：大阪市淀川区・代表取締役社長：藤本勝己）が、全国で愛される「ミレービスケット」から、新フレーバー 「みたらし団子味」 を 2025年4月11日（金） より順次、関西エリア限定で発売する。
関西限定ミレービスケット みたらし団子 商品イメージ
大人気「ミレービスケット」から、関西限定の新フレーバーとして 「みたらし団子味」 が登場。香ばしくカリッとした食感が特徴のミレービスケットに、甘じょっぱいみたらし団子の風味が加わり、醤油の香ばしさと優しい甘さが絶妙に調和した仕上がりで、一度食べるとクセになる味わいになっている。
本商品は、関西エリアの駅ナカ店舗や物産店などで販売予定。お茶のお供やちょっとした手土産にもぴったりな「みたらし団子味」を、ぜひお楽しみください。
【商品概要】
・商品名：関西限定 ミレービスケット みたらし団子味
・発売日：2025年4月11日（金）より順次
・販売地域：関西エリアの駅ナカ店舗や物産店などで販売予定
・価格：\378（税込）
関西限定 ミレービスケット みたらし団子味 カタログ
■会社概要
社名：株式会社立誠社
本社所在地：大阪市淀川区宮原2－14－10中尾ロイヤルビル３F
代表者：代表取締役社長 藤本 勝己
資本金：30,000,000円
事業内容：オリジナルグッズの商品企画・製造・販売
URL:https://risseisha.co.jp
《本件に関するお問い合わせ先》
オリジナルグッズ企画・製造：株式会社立誠社
https://risseisha.co.jp/news/14194/