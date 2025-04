【期間限定】ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra 日本初上陸！Snapdragon 7+ Gen3搭載の最強コンパクトタブレットが37,999円で登場

Shenzhen Alldocube Science and Technology Co.,Ltd.

プロ級のパフォーマンスを掌に収める

■ 次世代Snapdragon 7+ Gen3プロセッサー

→ ゲーム/動画編集/マルチタスクを爆速処理

■ 144Hz 2.5K「極上ディスプレイ」

8.8インチ フルラミネーション液晶

2560×1600解像度(映画並み343PPI)

500nit高輝度(屋外可視性◎)

圧倒的スペック & 携帯性

・ 12GB RAM+8GB仮想メモリ+256GB ROM(TFカードで最大1TB拡張可)

・ 7300mAh大容量バッテリー+20W急速充電

・ 驚異の薄さ7.9mm・軽量335g

・ プレミアムメタルボディ

どんなシーンでも楽しめる

・通勤中にゲームを快適プレイ

・カフェでビデオ編集

・電子書籍+動画視聴のマルチ使い

・鞄に持ち運び

ALLDOCUBE

ALLDOCUBEは、2004年に設立された中国発のテクノロジーブランドです。タブレットやノートPCを中心に、高品質で革新的な製品を提供し続けています。日本市場においても、その優れた性能とコストパフォーマンスで多くの支持を得ています。

最近の主な実績:

●2023年、2024年、「Amazon販売事業者アワード」受賞

●2023年12月、日本の有名雑誌「週刊SPA!」に紹介

●2024年2月、タイムズスクエアでの広告キャンペーンを実施



