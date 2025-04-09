【超豪華希少酒飲み放題 8,000】十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭など希少酒15種飲み放題｜日本酒原価酒蔵10周年記念｜4月10日(木)～4月30日(水)の期間、「上野御徒町店」にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

【超豪華希少酒15種飲み放題 \8,000】を開催！





「上野御徒町店」にて、日本酒原価酒蔵創業10周年を記念して、十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭などの希少酒15種類が飲み放題できる『超豪華希少酒15種飲み放題』を4月10日(木)～4月30日(水)の期間、開催いたします。



前回大好評となったプラン、”飲み比べ”ではなく、15種類の希少酒すべてが”飲み放題”でお楽しみいただける超豪華な飲み放題となっております。

更に、乾杯には特別な日本酒をサービス提供させていただきます。



この機会にぜひ、上野御徒町店にて希少酒を思う存分ご堪能ください。



先着50名様となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。



皆様のご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容





※スペックは日替わりとなります

※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします

※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります







◆飲み放題ラインナップ (各100mlで提供)

・十四代

・而今

・花陽浴

・飛露喜

・獺祭

・黒龍

・写楽

・鳳凰美田

・作

・東洋美人

・寒菊

・楽器正宗

・赤武

・産土

・風の森

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417

プラン概要





◆開催期間

2025年4月10日(木)～4月30日(水)



◆料金

\8,000(税込\8,800)

※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします

※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

限定50名様

※先着順でのご案内となります

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

〒110-0005

東京都台東区上野3-20-7 ヨコハマビル(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA%E5%BA%97/@35.7063257,139.7733486,18.75z/data=!4m6!3m5!1s0x60188ea068f9bd03:0x13a7e3fad7d66b02!8m2!3d35.7059379!4d139.774059!16s%2Fg%2F11bx2kwm4m?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)



【営業時間】

平日 15:00～23:30

土日祝 12:00～23:30





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【超豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

03-5817-4784

◆LINEオープンチャット

オープンチャット「日本酒原価酒蔵 上野御徒町店 」

https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

日本酒原価酒蔵のイベントについてはこちらからご確認できます。

https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417

備考





・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・希少酒飲み放題＋お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします。

・提供は全て100mlとなります。

・居眠りや一気飲み等はご遠慮下さい。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要





◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/