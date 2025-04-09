【超豪華希少酒飲み放題 8,000】十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭など希少酒15種飲み放題｜日本酒原価酒蔵10周年記念｜4月10日(木)～4月30日(水)の期間、「上野御徒町店」にて開催！

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株式会社ビリオンフーズ


【超豪華希少酒15種飲み放題 \8,000】を開催！





「上野御徒町店」にて、日本酒原価酒蔵創業10周年を記念して、十四代、而今、花陽浴、飛露喜、獺祭などの希少酒15種類が飲み放題できる『超豪華希少酒15種飲み放題』を4月10日(木)～4月30日(水)の期間、開催いたします。

前回大好評となったプラン、”飲み比べ”ではなく、15種類の希少酒すべてが”飲み放題”でお楽しみいただける超豪華な飲み放題となっております。



更に、乾杯には特別な日本酒をサービス提供させていただきます。

この機会にぜひ、上野御徒町店にて希少酒を思う存分ご堪能ください。

先着50名様となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。




プラン内容






※スペックは日替わりとなります
※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします
※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります





◆飲み放題ラインナップ　(各100mlで提供)
・十四代
・而今
・花陽浴
・飛露喜
・獺祭
・黒龍
・写楽
・鳳凰美田
・作
・東洋美人
・寒菊
・楽器正宗
・赤武
・産土
・風の森




今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417

プラン概要





◆開催期間


2025年4月10日(木)～4月30日(水)




◆料金
\8,000(税込\8,800)
※お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします
※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可




◆定員
限定50名様
※先着順でのご案内となります




◆実施店舗
◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店
〒110-0005
東京都台東区上野3-20-7 ヨコハマビル(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%BE%A1%E5%BE%92%E7%94%BA%E5%BA%97/@35.7063257,139.7733486,18.75z/data=!4m6!3m5!1s0x60188ea068f9bd03:0x13a7e3fad7d66b02!8m2!3d35.7059379!4d139.774059!16s%2Fg%2F11bx2kwm4m?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)



【営業時間】
平日　15:00～23:30
土日祝　12:00～23:30


◆予約方法
◯Web予約
ネット予約のコース選択に【超豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約
03-5817-4784




LINEオープンチャット
オープンチャット「日本酒原価酒蔵 上野御徒町店 」
https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/SVSduBke8ZudC96d_8vbXeSsDTL7ejafmjYWnQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)



日本酒原価酒蔵のイベントについてはこちらからご確認できます。


https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)



今すぐ予約 :
https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13188417




備考






・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・希少酒飲み放題＋お一人様お料理2品オーダーをお願いいたします。
・提供は全て100mlとなります。
・居眠りや一気飲み等はご遠慮下さい。
アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)



アプリのダウンロードはこちらから


・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)






会社概要






◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


・X


https://twitter.com/Yuto__Nakamura


Instagram


https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ


TikTok


https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP


note


https://note.com/yutonakamura2020


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/


人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/