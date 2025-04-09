APTO、「第９回AI・人工知能EXPO春」に出展
2025年4月15日（火）～17日（木）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week 2025春」内の「第９回AI・人工知能EXPO春」。本イベントは、日本最大のAI技術の専門展示会です。
AIの最前線にいる企業・専門家が一堂に会し、製造、物流、金融、流通など様々な業界・業種のAIに特化した展示会、デモンストレーション、カンファレンス等で生成AI、AIエージェント、チャットボット、LLM、画像認識など最新のAI・人工知能技術や製品について知ることができます。
当社のブースでは、先月発表させていただいた、国内初の専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」などの最新サービスのご紹介やAI開発のご相談を承ります。
harBest Expert詳細はこちら :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000110.000053927.html
AI、LLM/SLM開発のデータにお困りの場合は、ぜひ当社APTOのブースへお越しください。
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/ai.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=2306411844_22266766012_174464685799_733890327725_kwd-2140014805110&utm_campaign=&utm_term=p_ai%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BDexpo&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3_hx0WbasNuMynbQYLbC5961_QN8_0A0o_oyqNSZ1kdr55_2MKvYsRoCZ6MQAvD_BwE
※イベント公式ページに遷移します。
イベント概要
名称：第９回AI・人工知能EXPO春
会期：
2025年4月15日（火）～17日（木）10：00～17：00
会場：東京ビッグサイト（東展示棟）
参加費：無料 （事前の入場登録が必要）
主催：RX Japan株式会社
※入場には事前登録が必要となります。イベント公式ページより登録をお願いいたします。
イベント詳細・来場登録はこちら :
https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/ai.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=2306411844_22266766012_174464685799_733890327725_kwd-2140014805110&utm_campaign=&utm_term=p_ai%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BDexpo&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwwLO_BhB2EiwAx2e-3_hx0WbasNuMynbQYLbC5961_QN8_0A0o_oyqNSZ1kdr55_2MKvYsRoCZ6MQAvD_BwE
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株式会社APTO
あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。
▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」
https://harbest.io/
▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」
https://harbest.site
▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」
https://expert.harbest.io/
会社名 ：株式会社APTO
所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室
代表者 ：代表取締役 高品 良
URL ：https://apto.co.jp/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]
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