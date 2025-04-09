【最新マーケティング/データ活用】派遣DX戦略セミナー
ポーターズ株式会社
セミナーお申し込みはこちら :
https://lp.porters.jp/seminar_250423?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0423
開催概要 ※Zoomによるオンライン開催となります
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マッチングや企業への推薦、求人開拓や求職者獲得、業務進捗管理など、人材業務に必要な機能をオールインワンで提供。クラウド型マッチングシステム 『PORTERS』
資料ダウンロードはこちら :
https://lp.porters.jp/portersdl?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0423
人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二、以下 ポーターズ）は、株式会社船井総合研究所 人材ビジネス専門コンサルタント植野 公介氏をお招きし、【最新マーケティング/データ活用】派遣DX戦セミナーを2025年4月23日に開催することをお知らせいたします。
セミナーお申し込みはこちら :
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開催概要 ※Zoomによるオンライン開催となります
◆日 程：2025年4月23日（水）
◆時 間：13:30~15:30
◆対 象：人材派遣会社の経営者または事業ご責任者様
◆参加費用：無料 ／ 定員：制限なし
セミナーお申し込みはこちら :
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ポーターズ株式会社について
■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/
■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山 3 階
■代表者 ：代表取締役 西森 康二
■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12か国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営
マッチングや企業への推薦、求人開拓や求職者獲得、業務進捗管理など、人材業務に必要な機能をオールインワンで提供。クラウド型マッチングシステム 『PORTERS』
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