2025シーズンホームゲーム開催に関するお知らせ
三河ベイフットボールクラブ株式会社
無料開催が決定している試合
日時：4月20日(土)17時kick off
日時：5月3日(日)13時kick off
日時：5月25日(日)11時kick off
日時：6月1日(日)10時30分kick off
日時：6月22日(日)13時kick off
有料開催が決定している試合（メインスタンドのみ有料）
日時：6月8日(日)13時00分kick off
日時：8月31日(日)17時kick off
2025シーズンのFC刈谷ホームゲームは無料開催（一部試合席種を除き）にて実施いたします。
美浜町運動公園陸上競技場にて実施するホームゲーム2試合に関しましては、メインスタンドのみ当日券販売の有料開催にてホームゲームを実施いたします。
今まで以上のたくさんのご来場をお待ちしております。
無料開催が決定している試合
日時：4月20日(土)17時kick off
対戦相手：AS刈谷
会場：ウェーブスタジアム刈谷
日時：5月3日(日)13時kick off
対戦相手：wyvern
会場：ウェーブスタジアム刈谷
日時：5月25日(日)11時kick off
対戦相手：藤枝市役所サッカー部
会場：グリーングラウンド刈谷人工芝
日時：6月1日(日)10時30分kick off
対戦相手：中京大学FC
会場：グリーングラウンド刈谷天然芝
日時：6月22日(日)13時kick off
対戦相手：岳南Fモスペリオ
会場：ウェーブスタジアム刈谷
有料開催が決定している試合（メインスタンドのみ有料）
日時：6月8日(日)13時00分kick off
対戦相手：FC.ISE-SHIMA
会場：美浜町運動公園陸上競技場
日時：8月31日(日)17時kick off
対戦相手：Vencedor Mie United Club
会場：美浜町運動公園陸上競技場