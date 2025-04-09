人工光合成・有機太陽電池など「再生可能エネルギー」関連技術の最新動向を詳解！月刊機能材料2025年4月号が発売！

株式会社シーエムシー出版

化学・エレクトロニクスなどの技術・市場動向レポート発行を行う、株式会社シーエムシー出版は、雑誌『月刊機能材料2025年4月号』を4月7日に発売しました。今回の特集「再生可能エネルギー関連技術の研究動向」では、有機太陽電池や人工光合成、再生可能エネルギー向けパワーエレクトロニクス技術などを取り上げております。

紙媒体の「雑誌版」は税込4,950円（本体価格4,500円＋税）で、当社ECサイト及び全国の書店でご注文を受け付けております。また同時に「電子版」も、電子書籍販売サイト「CMCeBook」にて税込4,620円（本体価格4,200円＋税）で販売します。

目次などの詳細については以下をご覧ください。

詳細を見る :https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=115869&utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=M2504書誌情報

■発行日：2025年4月7日

■体裁：B5判、フルカラー

■ISSNコード：（雑誌版）0286-4835

■価格(税込)：（雑誌版）4,950円／（電子版） 4,620円

目次

◇ 【特集】再生可能エネルギー関連技術の研究動向

・低コスト小形垂直軸風車の実現に向けた取り組み

・ナノサイズのパラボラアンテナによる光強度の増強

・発電と農作物栽培の両立を実現する波長選択性を付与した有機太陽電池の開発

・CO2水素化反応によるメタノール合成に特化した触媒開発の動向

・再生可能エネルギーの普及拡大に必要不可欠なパワエレ回路寿命診断技術

◇ [Material Report-R&Dー]

・三次元流体応力場計測の新展開:CNC 懸濁液と光弾性法の応用

・流動する溶融合金の凝固過程を可視化する装置の開発

◇ [Market Data]

・プリンター用ケミカルスの市場動向

◇ [Material Profile]

・高純度シリコン

・ポリウレタン

◇ [連載のお知らせ]

・大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」

MOBIO (ものづくりビジネスセンター大阪)の取り組み