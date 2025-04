インテル株式会社

2025年4月8日に米国で発表された資料の抄訳です。

インテルは、同社が求める高い基準を満たす模範となるサプライヤーを表彰する「2025年 インテル EPICサプライヤー・プログラム」の受賞企業を、本日発表しました。インテルは、世界規模での供給能力の拡大、リーダーシップのある製品の提供、インテル・ファウンドリーの進展に尽力しています。インテルのテクノロジー・ロードマップを推進し、顧客のためにサプライチェーンの強靭化を図る上で、サプライヤーの存在は不可欠です。受賞したサプライヤーは、継続的な改善と卓越したパフォーマンスに向けた世界水準の取り組みを体現しています。

インテル コーポレーション Intel Product CEO(最高経営責任者)ミシェル・ジョンストン・ホルトハウス(Michelle Johnston Holthaus)は「インテルのサプライヤ・エコシステムにおけるパートナーシップは、半導体業界全体におけるイノベーションの推進力となっています。エコシステムと共に進めるこの取り組みは、世界規模でのデジタル変革の実現に欠かせない要素です。2025年 インテル EPICサプライヤー・プログラムを受賞された皆様に、サプライチェーンにおける卓越した貢献に対し心より感謝申し上げます」と述べています。

インテル コーポレーション 主席バイスプレジデント 兼 Intel Foundry Technology and Manufacturing CTO(最高技術責任者)、COO(最高業務責任者) 兼 ゼネラルマネージャー ナガ・チャンドラセカラン(Naga Chandrasekaran)は「2025年 インテル EPIC サプライヤー・プログラムを受賞した企業は、インテルのコアバリューを体現し、継続的な品質向上において高い基準を設定しています。これらの優れた企業は、インテルに対して多大な貢献を果たし、世界規模で業界を牽引するリーダーとして認識されています。安全性、品質、手頃な価格、革新性、そしてコラボレーションへの揺るぎないコミットメントは、他の企業にとって卓越性の模範となる基準を確立しています」と述べています。

インテルは1987年に表彰プログラムを開始し、サプライヤ品質・イノベーション・成果を測定・改善するための客観的なシステムを確立しました。現在EPICサプライヤー・プログラムは「EPIC」(Excellence:卓越性、Partnership:パートナーシップ、Inclusion:包括性、Continuous Improvement:継続的改善)パフォーマンスに対して、インテルのサプライチェーンにおけるトップパフォーマーを表彰するものです。世界中に数千社あるインテルのサプライヤーの中で、EPICサプライヤー・プログラムに参加できるのは数百社に限られています。

インテル EPICサプライヤー・プログラム受賞企業:

- AGC株式会社(EUVマスクブランクス技術)- Applied Materials, Inc. (事業協力)- ASM(技術開発・製造)- ASML(HiNA技術開発)- AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft(サブスレートの技術・コスト・規模)- AzureWave Technologies, Inc.(サプライヤーの強靭性)- Camtek(技術開発での価格競争力)- 株式会社ディスコ(技術開発ならびに事業協力)- DS TECHNO CO., LTD(クオーツ部品のコストと性能)- 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社(地域別調達)- GF Piping Systems(建設資材/機材)- HCLTech(技術開発サービス)- Hoffman Construction Company(建設管理)- Keysight Technologies, Inc. (技術実装)- KLA Corporation(技術開発)- Lam Research(技術開発ならびにサステナビリティー)- レーザーテック株式会社(EUVマスク技術開発)- MSR-FSR, LLC(部品洗浄技術、コスト・サステナビリティー)- 村田機械株式会社(製造)- ナミックス株式会社(封止材料開発)- 日本通運株式会社(品質)- JiangXi Redboard Technology Co., Ltd.(品質)- Saigon Fabrication Ltd(地域別調達)- Samsung Semiconductor, Inc.(戦略的パートナーシップ)- Securitas USA, Inc.(サイト・サポートサービス)- 千住金属工業株式会社(はんだ材料開発)- 新光電気工業株式会社(サブスレートの技術・コスト・規模)- Siltronic AG(シリコン開発)- Solmics co., Ltd.(シリコン部材のコスト・品質・技術)- Technoprobe(ソート/テストの開発)- 東京エレクトロン株式会社(技術開発・製造・サステナビリティー)- 東ソー・クォーツ株式会社(クオーツ部品の品質、技術、供給能力)- Trane U.S. Inc.(建設資材/機材)- Ultra Clean Holdings, Inc.(部品洗浄のコスト、納品パフォーマンス)- Valex(建設資材/機材)- Veeco Instruments Inc.(アニール技術)- VeoliaES Technical Solutions LLC(化学廃棄物処理)