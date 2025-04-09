3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÖÉû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¼õÂ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¾Í¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÊÃÎ»ö ·§Ã«½Ó¿Í¡Ë¤Î¡¢¡ÖÉû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¼õÂ÷¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¸©Æâ11¶âÍ»µ¡´Ø¡ÊÀéÍÕ¶ä¹Ô¡¢µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢ÀéÍÕ¶½¶È¶ä¹Ô¡¢ÀéÍÕ¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢Ä¸»Ò¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢´Û»³¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢º´¸¶¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢Ë¼Áí¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¢Ä¸»Ò¾¦¹©¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¢·¯ÄÅ¿®ÍÑÁÈ¹ç¡¢ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó2¾¦¹©ÃÄÂÎ¡ÊÀéÍÕ¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ¡¢ÀéÍÕ¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤È¡¢Éû¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¸©Æâ¤ÎÃÏ°è´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤¿´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
2020Ç¯1·î¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î³ÈÂç°Ê¹ß¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿Éû¶È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¿Íºà¤òÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤Û¤«¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÆóÃÏ°èµï½»¡¦°Ü½»¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤È¸©Æâ11¶âÍ»µ¡´Ø¤ª¤è¤Ó2¾¦¹©ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤ÎÉû¶È¡¦·ó¶È¥×¥í¿ÍºàÌó17,500Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÉû¶È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSkill Shift¡Ù¡Êhttps://www.skill-shift.com/¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¾ò·ïÉÔÍøÃÏ°è¤ò´Þ¤à£·ÃÏ°è¡Ê¹á¼è¡¢³¤ÁÙ¡¢»³Éð¡¢Ä¹À¸¡¢°Ð¶ù¡¢°ÂË¼¡¢·¯ÄÅ¡Ë¤ÎÃÏ°è´ë¶ÈÅù¤ÈÀìÌçÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÉû¶È¿Íºà¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤Î¼èÁÈ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê*1¡ËºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢24·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤â°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤¬Éû¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÉû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÉû¶È¡¦·ó¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Æâ´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤¿´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶ÈÌ³ÆâÍÆ
1¡¥¸©¡¢»Ù±çµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç
2¡¥»Ù±çµ¡´Ø¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ
3¡¥ÃÏ°è´ë¶ÈÅù¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ
4¡¥ÃÏ°è´ë¶ÈÅù¤È»Ù±çµ¡´Ø¸þ¤±¤ÎÆ°²è¡¦¥Á¥é¥·¤ÎÀ©ºî¤ÈÇÛÉÛ
5¡¥¡ØSkill Shift¡ÙÆâ¤Ç¤ÎÀéÍÕ¸©ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Î¹½ÃÛ¤È±¿±Ä
6¡¥¡ØSkill Shift¡Ù¤Îµá¿Í·ÇºÜ¤ä·ÀÌóÄù·ëÅù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤äÉû¶È¿Íºà³èÍÑÁ´ÈÌ¤Î»Ù±ç
7¡¥ÃÏ°è´ë¶ÈÅù¤Ø¤Î»ö¶È»²²Ã¸å¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ª¤è¤Ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼Â»Ü
¢£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.skill-shift.com/special/chiba
¢£ ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Îã
1¡¥¼¯Åç¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡§https://www.skill-shift.com/jobs/10246
¡¡¡¡´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§https://note.com/skillshift/n/naccf368d4206
2¡¥³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¢¥·¥¹¥°¥ëー¥×
¡¡¡¡Êç½¸¥Úー¥¸ ¡¡¡¡¡¡¡§ht(https://www.skill-shift.com/jobs/9936)tps://www.skill-shift.com/jobs/9936(https://www.skill-shift.com/jobs/9936)
¡¡¡¡´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー ¡§https://note.com/skillshift/n/nd902f47e2f88
3¡¥º´¸¶¿®ÍÑ¶â¸Ë
¡¡¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.skill-shift.com/jobs/9859
¡¡¡¡´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡§https://note.com/skillshift/n/nac49bb5384a3
4¡¥µøÆîÄ®ÊÝÅÄµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
¡¡¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ht(https://www.skill-shift.com/jobs/10370)tps://www.skill-shift.com/jobs/10370(https://www.skill-shift.com/jobs/10370)
¡¡¡¡´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡§https://note.com/skillshift/n/n08f2a97fd4be
5¡¥³ô¼°²ñ¼Òß·ÅÄÀÖ³°Àþ·úÊª¿ÇÃÇ
¡¡¡¡Êç½¸¥Úー¥¸¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ht(https://www.skill-shift.com/jobs/10195)tps://www.skill-shift.com/jobs/10195(https://www.skill-shift.com/jobs/10195)
¡¡¡¡´ë¶È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¡¡§https://note.com/skillshift/n/n90722d134cbc
*1 ÀéÍÕ¸©¤È¸©Æâ13¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹2023Ç¯ÅÙ
https://mirai-works.co.jp/news/news9021/
ÀéÍÕ¸©¤È¸©Æâ13¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹2024Ç¯ÅÙ
https://mirai-works.co.jp/news/news11422/
¢ãÀéÍÕ¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
ÀéÍÕ¸©¤Ï¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎÆîÅì¤Ë¤¢¤ê¡¢»°Êý¤òÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿Ä¹Âç¤Ê³¤´ßÀþ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿ÃÏ°è¤ÏÎ×³¤¹©¶ÈÃÏÂÓ¤È¤·¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤Î¹©¶ÈÀ¸»º¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¤¡¢¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¤äÊªÎ®¤Ç¼óÅÔ·÷¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2002¡ÊÊ¿À®14¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¿Í¸ý¤¬600Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ç6ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.pref.chiba.lg.jp/index.html
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¡§´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¿¶å½£»Ù¼Ò¡¿ÅìËÌ»Ù¼Ò¡¿¹Ã¿®±Û»Ù¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ ¾Í¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§6563¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§86,765Àé±ß¡Ê2024Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡§https://www.mirai-works.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Àµ¼Ò°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÏ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë86,000Ì¾¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È7,400¼Ò¡Ê2025Ç¯2·î28Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÂÁ©·¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://mirai-works.co.jp/service/