O Ltd.、RICOH Innovation Fundを通じてリコーとの資本提携を締結

O株式会社

OLtd.(代表者:a春、以下 O)は、株式会社リコー(社長執行役員:大山 晃、以下 リコー)のCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)ファンド「RICOH Innovation Fund」を通じて、3月24日に資本提携契約を締結したことをお知らせします。

▍資本提携の目的

ハイブリッドワークの普及やテクノロジーの進化により、多様な働き方が一般化する一方で、チーム間のコミュニケーションが最小限にとどまり、共有知の蓄積や創造的なコラボレーションが進みにくい状況も生まれています。 Oが提供するメタバースプラットフォーム「MEs(ミーズ)」は、プレイヤーの思考過程を自由に保存・視覚化できるだけでなく、プレイヤー同士がつながり、互いの発想に触れながら、新たなアイデアを生み出す場を提供します。

Oはリコーとの連携を通じて、デジタル空間における創造力発揮の知見を深め、より多様で創造的な働き方の実現を目指します。

また、リコーでは、創造力発揮を支援する会議空間ソリューションとして、RICOH PRISMを実証実験として展開中です。今後Oとの連携により、デジタルとリアルが融合する新しいサービス体験の提供可能性を検討していきます。

RICOH Innovation Fund

https://innovation-fund.ricoh/

RICOH PRISM

https://www.prism.ricoh/

▍バーチャルコラボレーションツール「MEs」とは

Oは、メタバース(バーチャル空間)コラボレーションツール「MEs」の開発・提供を行っています。MEsは画像やテキスト、音声や映像ファイル、地図や図面など、2Dから3Dデータまで、リアルタイムに視覚化の上、複数人でシェアしあうことを可能とします。データ形式を跨ぐことで思考が中断されることがなく、直感的にナレッジを整理・共有し、深い集中状態へと導くことができます。



感性と知覚を覚醒するMEsは、アーティストが創造の場やバーチャルマーケットとして活用している他、慶應義塾大学SFCのバーチャルキャンパスの構築など、個人から法人まで幅広い活用が始まっています。

▍企業が保有する3Dデータを活用

Oは今後、3Dデータを多用する業界を中心にMEsのエンタープライズ向けソリューションにも注力していきます。街や建築の設計、ランドスケープデザインを行う不動産業界、工業デザインを行う自動車やメーカーなど、企業が保有する3Dデータを眠らせたままにせず、体感できるプラットフォームMEsに載せるソリューションをカスタマイズ開発/ 提供してまいります。

本ソリューションについてご関心を寄せていただいた方は、 info@o-me.io (担当:花岡)までご連絡ください。

Oは今後も“amplify human creativity”というビジョンのもと、MEsの幅広い活用を通じて感性と知覚を覚醒する機会を提供してまいります。

▍提携にあたっての両社コメント

株式会社リコー

経営企画センター 事業開発室 室長

伴野 仁治 様

人がオフィスに集まる際に求められる力が生産性から創造性へとシフトしていく中、「創造力を発揮した働き方」とは何か?を問う中でリコーはPRISMをはじめ多くの事業開発に取り組んできています。CVCとしても投資領域の一つとして”創造力発揮の支援”を掲げスタートアップの探索を行う中、MEsはデジタル空間においてもより創造的でコラボレイティブな空間や体験設計ができるということを教えてくれました。例えば、メンバーの過去プロジェクトを視覚化し脳内見学をするような体験であったり、よりフロー状態に入りやすいデザインであったり、アバターを通じて既存の職場関係が視覚的にリセットされることで心理的な安全性を確保しやすいことであったりです。



一過性のブームとしてのメタバースが乱立する時代が終わる中、MEsは本質的な未来の働き方になり得るプラットフォームだと考えています。Oと連携をする中でデジタルだからこその良さ、リアルの良さを相互に融合させながら人の創造力を最大限に発揮できるワークプレイスの実現に共に取り組んでいきたいと思います。

O Founder

CEO a春

このたび、リコーとの資本提携を皆さまにご報告できることを、心から嬉しく、また光栄に感じています。

私たちOは、「amplify human creativity(人間の創造力を増幅する)」という理念のもと、人々がデジタル空間においてより深く探求し、真のつながりを築き、有意義なコラボレーションを行えることを目指しています。今回の提携は、そのビジョンをさらに広げ、多様な業界やコミュニティに対して新しい働き方や創造のあり方を提供する大きな一歩となります。

リコーは長年にわたり、人々と仕事との関わり方を革新し続け、より直感的で人をエンパワーするワークプレイスづくりを推進してきました。リコーの豊富な経験ときめ細かなイノベーションを、Oのバーチャルコラボレーションプラットフォーム「MEs」と融合させることで、ワークプレイスのあり方を再定義する可能性が生まれます。私たちの共通の願いは、単に生産性を高めるだけでなく、創造性や勇気、人間らしいつながりが自然に育まれる環境をつくることにあります。

今後も、教育・デザイン・建築・研究スタジオなどクリエイティブな分野への支援を深めながら、新たな可能性も探求し続けてまいります。同時に、意味ある創造的変革を志す企業向けに、没入感のある特別な協働体験を提供していきます。

デジタル空間がより深い思考や本物の関係性、そして内なるビジョンを豊かに表現できる場となる - そのような未来創造をリコーとともに目指してまいります。

[English Below]

We are deeply excited and humbled to share our new partnership with RICOH.

At O, we believe passionately in amplifying human creativity-inviting people to dive deeper, connect authentically, and collaborate meaningfully within digital spaces. This partnership represents a significant leap toward expanding our vision, allowing us to reach a diverse array of industries and communities eager to transform the way they work and create.

RICOH has long championed the evolution of how we engage with our work, continuously innovating to make workplaces more intuitive and empowering. By weaving together RICOH’s expansive experience and thoughtful innovation with our own virtual collaboration platform, MEs, we see an opportunity to reimagine workspaces. Our shared vision is not just to enhance productivity but to nurture environments where creativity, courage, and human connection flourish.

Moving forward, our focus remains steadfast in supporting creative fields in education, design, architecture, and research studios. Concurrently, we’ll explore new opportunities, cultivating immersive collaboration experiences tailored for enterprises committed to meaningful creative transformation.

In partnership with RICOH, we strive toward a future where our digital spaces inspire deeper reflection, authentic relationships, and a fuller expression of our inner visions.

▍ O株式会社 概要

O株式会社は、ロードアイランド・スクール・オブ・デザインの学生によって立ち上げられた日米スタートアップです。クリエイター・アーティストとしてのバックグラウンド を持つ代表のa春をはじめ、アート、デザイン、エンジニアリング、ファインナンス等、様々なバックグラウンドを持つメンバーが集結しています。アート分野の最前線で活躍されている方との繋がりが深いのもOの魅力のひとつで、日本のクリエイティブフェスティバルAnyTokyo創設者の田中雅人氏や慶應SFC教授の脇田玲氏らがアドバイザーを務めています。

これまでOは、Dawn Capital、UNITED、 キャナルベンチャーズ、Integrityをはじめとする投資家の方々からの出資を受けております。

会社名:O株式会社

所在地:東京都世田谷区

設立:2021年9月

代表者:代表取締役 a春

事業内容:バーチャル空間を利用したコラボレーションツール”MEs”の開発、販売

公式サイト:https://www.o-me.io/