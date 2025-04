ヘインズ、ストリートブランド＜GDC＞ との初コラボレーションモデルを、4月11日（金）より発売開始

ヘインズブランズ ジャパン株式会社

へインズブランズ ジャパン株式会社(本社:東京都新宿区)では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes(ヘインズ)にて、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷 隆志氏が手がけるストリートブランド<GDC(ジーディーシー)>と初となるコラボレーションモデルを、2025年4月11日(金)12:00にヘインズ公式オンラインストア、GDC代官山フラッグシップストア、GDCオフィシャルオンラインストアで発売いたします。

今回、ベースとなるプロダクトは、2023年の発売以来高い人気を得ている、最高の白Tを追求した“THE BEST OF WHITE-T” 「Hanes T-SHIRTS SHIRO(R) 」と、今春、新たに発売を開始した、最高の黒Tを追求した”THE BEST OF BLACK-T”「Hanes T-SHIRTS KURO(R) 」の2モデルです。

ロングセラーの3P-T(3枚入りパックTシャツ)赤ラベルで使用している糸を双糸にして編み上げた7.0oz.の天竺生地、特徴的なラウンド形状のクルーネック、身幅・袖幅にゆとりのある丸胴ボディ、袖口・裾のブラインドステッチ仕上げ、襟ネームの肌あたりを解消したタグレス仕様、ピクトグラム&ロゴで構成したパッケージデザイン等の特徴はそのままに、コラボレーションならではの特別仕様となります。

今回のこのプレミアムベーシックモデルは、 「Hanes T-SHIRTS SHIRO(R) 」と、「Hanes T-SHIRTS KURO(R) 」を各1枚ずつアソートでパッキング。ボディと同色のロゴ、ウイングモチーフ、GDCのシンボルマークであるSTAモチーフを刺繍したスペシャルなデザインに仕上がっています。

パッケージには、GDCロゴを配置したウイングモチーフのステッカーを貼り、STAモチーフとSHIRO/KUROをプリントデザイン。

また、本モデルのキャンペーンビジュアルはGDCと縁の深い俳優、窪塚 洋介氏を起用。撮影は、これまでに幾度となくフォトセッションを繰り返してきた熊谷氏が実施。気心の知れた間柄だからこそ可能な、窪塚氏の静と動の狭間に見せる一瞬の表情を捉えた画像は、プロダクトのもつクリーンな世界観を存分に引き出しております。

【 コラボレーションモデル 特徴】

【ウイングモチーフ】

ネック中央部分に、ウイングモチーフを同色刺繍でデザイン。

【ロゴ】

左裾(後身頃)に、ロゴを同色刺繍でデザイン。

【STAモチーフ】

右裾(後身頃)に、GDCのシンボルマークであるSTAモチーフを同色刺繍でデザイン。

【パッケージ】

ロゴを配置したウイングモチーフのステッカーを貼り、GDCのシンボルマークであるSTAモチーフと「SHIRO/KURO」をプリントデザイン。

品番:HM1-B707S

素材:綿100%

カラー:ホワイト&ブラック

サイズ:M, L, XL,XXL

価格:\9,900(税込)

数量2枚入り

発売:2025年4月11日(金)12:00

【ヘインズ公式オンラインストア内特設ページ】

https://www.hanesbrandsinc.jp/pages/GDC25SS.aspx

【販売店】

・ヘインズ公式オンラインストア:https://www.hanesbrandsinc.jp/hanes/c/c10/

・GDC代官山フラッグシップストア

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山1F GDC代官山店

営業時間:12:00-20:00

・GDCオフィシャルオンラインストア:https://gdc.tokyo/

【About GDC】

1998年設立。スタイリスト、フォトグラファー、クリエイティブディレクターとして長年第一線で活躍する 熊谷隆志氏が、自身のキャリアの中で最初手がけたメンズブランド。ヴィンテージアメカジ、フレンチトラッドなど熊谷氏がルーツに

持つカルチャーがもの作りのベース。シンプルで実用的なデザイン、クラス感ある素材選定、細部までこだわったシルエット演出を緻密に行う。2025年3月にブランド活動を再開、シーンに完全復帰を果たした。

ヘインズ公式SNS

X: https://x.com/hanes_japan/

Instagram: https://www.instagram.com/hanes_japan/

Youtube: https://www.youtube.com/c/HanesJapan

about Hanes

1901年、広大なコットン畑が広がる アメリカ ノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生したヘインズ。

肌着やTシャツなどベーシックなアパレルブランドとして多くの人々に親しまれ、アメリカ国内のアンダーウェアではトップシェアを誇ります。 「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を生み出し、常に身近で親しみやすいブランドとして世界中で愛されています。 “THE KING OF PACK T-SHIRTS”のヘインズは ベーシック アパレルブランドとして肌着からカジュアルアイテム、 ボトムスやソックスに至るまで快適で気持ちのいい製品を通して 、これからも生活者のコンフォートライフをサポートしていきます。