【ATENジャパン】Japan IT Week 春 データセンターEXPO（＠東京ビッグサイト）出展のご案内

ATENジャパン株式会社Japan IT Week 春 データセンターEXPO(ATENジャパン ブースイメージ:東1ホール No. 2-20)

ATENジャパン株式会社(取締役社長:訒 鴻群 (Hans Teng))は、2025年4月23日(水)~25日(金)に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 データセンターEXPO」に出展いたします(ATENブース:東1ホール No. 2-20)。 今回の出展では、AIサーバーやデータセンターの電源・アクセス管理をスマートに実現する最新ソリューションを多数展示予定です。

現場の課題解決に直結する製品を実際にご覧いただける貴重な機会です。ご来場の際は、ぜひATENブースへお立ち寄りください!

◆ 出展製品 ◆

PG8308B未来の拡張を正確に予測して既存ラックの電源環境を最適化

『PG8308B(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/pdu/pg8308/)』

1U の電力効率を最大化し、IT 機器の運用コストの削減

・デュアルLAN ポートによる拡張性

・環境センサー対応

・アラート機能搭載

・定格電圧200V

・入力電流 最大30A

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/pdu/pg8308/

PG98330AIサーバやデータセンターなどの電源ニーズに応える三相PDU

『PG98330(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/pdu/pg98330/)』

データセンターの継続的運用の最適化! ATEN 新製品インテリジェントPDU

・ホットスワップ対応LCD コンソールパネル搭載

・デュアルLAN ポート付

・省エネ型リレー

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/%E9%9B%BB%E6%BA%90%E8%A3%BD%E5%93%81/pdu/pg98330/

KG0032多対多KVM スイッチ、IP リモート化への進化

『KG0032(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kg0032/)/KG0016(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kg0016/)』

セキュアにリモートサーバーへのアクセスと統合管理を実現

・最大32名のリモートユーザーが利用可能

・2560×1440@60Hz 対応

・TLS1.3によるセキュリティ

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kg0032/

SN1116COシリアルコンソールサーバによるアウトオブバンド管理(OOB)

『SN1116CO(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC/sn1116co/)』

RS-232またはUSBコンソールによるIT 機器への安全なリモートアクセスにより、ビジネスの継続性を確保

・Cisco スイッチ自動認識機能

・コンソールマネジメント機能搭載

・GUI&CLI 両方に対応

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC/sn1116co/

CL3884NWサーバー群をリアルタイム監視・操作するコンソールドロワー

『CL3884NW(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%BC/cl3884nw/)』

・マルチOS 対応

・様々なインターフェースに対応可能

・デュアルスライドで省スペース化

・キーボード&タッチパッド&LCD モニター搭載

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%BC/cl3884nw/

CN9600ウイルス感染リスクを回避したリモートアクセスの選択肢

『CN9600(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/cn9600/)』

ソフトウェア不要! PC / サーバーにBIOS レベルで直接接続することで、瞬時にリモートアクセス

・リモートアクセス機能

・バーチャルメディア対応

・マルチプラットフォーム対応

・オーディオ対応

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/cn9600/

VW36204K@60P 映像を1台で思いのままにコントロール

『VW3620(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC/vw3620/)』

独立キャンバス制御、直感的なオーバーレイ・ウィンドウ、鮮明で再現度の高いピクセル表示が可能

・最大36台のソースデバイスと20台のディスプレイの接続可能

・シームレス切替

・PiP・PbP対応

ATEN HPで製品を見る :https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC/vw3620/

※出展製品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

▼詳細はこちら(案内状DL)

■ Japan IT Week 春 開催概要

名称 :Japan IT Week 春展

公式URL :https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/itweek.html

主催 :RX Japan株式会社

会期 :2025年4月23日(水)~25日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

会場 :東京ビッグサイト 東1~8ホール(東京都江東区有明3-11-1)

出展ブース :データセンターEXPO 東1ホール / No.2-20

入場料 :無料

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/