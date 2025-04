クラウドエース、2025 Google Cloud Partner of the Year 3 冠達成

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:青木 誠、以下「クラウドエース」)は、 2025 年 4 月 9 日、Google Cloud Partner of the Year の 3 部門(データベース:日本、トレーニング:日本、サービス & セールス:大中華圏)を受賞いたしました。日本法人における Google Cloud Partner of the Year の受賞は通算 8 回目です。

Google Cloud Partner of the Year Award は、Google Cloud が優れた実績を収めたパートナー企業を選出する表彰制度です。クラウドエース日本法人が受賞するのは 通算 8 回目となり、このたび国内外で受賞した 3 つの賞は、2024 年に Google Cloud のパートナー エコシステムに寄与し、イノベーションを起こすことでお客さまのビジネスの成功に貢献し、最適な Google Cloud のソリューションとのコラボレーションを実現した企業を選出するものです。

クラウドエースは、高品質の技術的サポートやクラウド ネイティブのシステム開発支援を提供し、多くの Google Cloud ユーザーと共に成功事例をつくってまいりました。日本法人における テクニカル サポートの顧客満足度は 95% 以上(2024 年度)を維持でき、満足度の高いサービスを継続して提供しています。

今後もこれまで通り高品質のサービスを提供し続けるとともに、Google Cloud を最大限のパフォーマンスで活用いただけるように努めます。

Google Cloud のグローバル パートナー エコシステムおよびチャネル・コーポレート バイス プレジデント Kevin Ichhpurani 氏は、次のように述べています。

「Google Cloud パートナー アワードは、革新的なソリューションと高度な専門性によって、お客様に大きな価値をもたらしたパートナーを表彰するものです。このたび、2025 年 Google Cloud パートナー アワードの受賞者としてクラウドエースを発表できることを誇りに思います。過去 1 年間、お客様の成功に貢献されてきたクラウドエースの実績を称えます。」

これを受け、クラウドエースの代表取締役社長 青木誠は次のように述べています。

「お客様のパートナーとしてビジネスニーズを理解し、最新テクノロジーの実現に挑戦してきた成果として、このような賞をいただけたことを従業員一同、誇りに感じております。クラウドエースはこれからもお客様と共に、国内外を問わずテクノロジーの可能性を最大限に引き出し、社会の進歩に貢献してまいります」

■2025 Google Cloud Partner Awards に関する詳細は Google Cloud 公式ブログ(https://cloud.google.com/blog/topics/partners/2025-partners-of-the-year-winners-next25?hl=en)をご覧ください。

■ クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町 1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 青木 誠

ウェブサイト:https://cloud-ace.jp

事業内容:クラウドエースは Google Cloud の日本トップクラスの実績をもち、海外にも複数の拠点をもつシステム インテグレーターです。クラウドの導入設計や運用・保守、システム開発、生成 AI 活用までをワンストップで提供いたします。 Google Cloud 認定トレーナーが多数所属しており、高い技術力とサービス品質で、Google Cloud プレミア パートナーとマネージド サービス プロバイダ、Google Maps Platform のパートナーにも認定されています。製造、小売、情報通信、ゲームなどあらゆる業界において 1,000 社を超える顧客をサポートしてきた知見を活かし、ビジネスの成功に直結するクラウド活用を提案いたします。

Google Cloud および Google Maps Platform は、Google LLC の商標です。