「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」が、一部店舗と通販で4月12日開始！　描き下ろし特典がもらえるほか、石破天驚拳クッションや湯吞みをはじめとした新グッズを発売!!

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株式会社アニメイトホールディングス

△特典：ブロマイド（全9種）

フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648


株式会社アニメイトは、「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」を2025年4月12日から開催いたします。



『機動武闘伝Gガンダム』、『新機動戦記ガンダムW』、『機動新世紀ガンダムX』は、平成初期に放送され、宇宙世紀以外を舞台とした「オルタナティブシリーズ」の作品。「ガンダムGWX30周年プロジェクト」は、『機動武闘伝Gガンダム』が2024年に30周年を迎えたことを記念した前述3作品の周年企画で、2024年から2026年にわたりさまざまな企画が実施されます。



アニメイト一部店舗・アニメイト通販で4月12日～5月11日まで開催する「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」では、「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、90年代風ファッションをイメージしたキャラクターの描き下ろしイラストを使用しています。



また、特典と同じイラストを使用した「アクリルスタンド」や、『機動武闘伝Gガンダム』の主人公・ドモンが使う流派“東方不敗”最終奥義“石破天驚拳”を再現できる「投げられる！石破天驚拳クッション」などの新商品を多数発売いたします。特典がもらえるこの機会に、ぜひ手に入れてください！




■フェア情報


ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア


開催期間：2025年4月12日～5月11日


開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、秋葉原、名古屋、京都、大阪日本橋、福岡パルコ、横浜ビブレ、アニメイト通販


開催内容：「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：ブロマイド（全9種）


※特典はお選びいただけません。




■商品情報


アクリルスタンド


発売日：2025年4月12日


価格：各1,980円（税込）


種類：9種





△アクリルスタンド


ミニ色紙コレクション


発売日：2025年4月12日


価格：1パック550円（税込）


　　　1BOX（9パック入り）4,950円（税込）


種類：全9種





△ミニ色紙コレクション


投げられる！石破天驚拳クッション


発売日：2025年4月12日


価格：3,300円（税込）


サイズ：直径約40cm


仕様：ポリエステル製





△『機動武闘伝Gガンダム』投げられる！石破天驚拳クッション（左：表　右：裏）


流派東方不敗湯呑み


発売日：2025年4月12日


価格：1,320円（税込）


サイズ：口径約7.2cm、高さ約10.2cm


仕様：磁器製／電子レンジ・食洗機使用可



△流派東方不敗湯呑み

△流派東方不敗湯呑み　デザイン展開図



タペストリー


発売日：2025年4月12日


価格：各3,850円（税込）


種類：3種


サイズ：B2





△タペストリー



サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション


発売日：2025年4月12日


価格：1パック660円（税込）


　　　1BOX（10パック入り）6,600円（税込）


種類：全10種





△サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション


この他にも、多数のグッズが発売！



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)創通・サンライズ



■関連URL


ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648)



「ガンダムシリーズ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2398)



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