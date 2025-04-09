「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」が、一部店舗と通販で4月12日開始！　描き下ろし特典がもらえるほか、石破天驚拳クッションや湯吞みをはじめとした新グッズを発売!!

株式会社アニメイトホールディングス△特典：ブロマイド（全9種）フェアの詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648

株式会社アニメイトは、「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」を2025年4月12日から開催いたします。

『機動武闘伝Gガンダム』、『新機動戦記ガンダムW』、『機動新世紀ガンダムX』は、平成初期に放送され、宇宙世紀以外を舞台とした「オルタナティブシリーズ」の作品。「ガンダムGWX30周年プロジェクト」は、『機動武闘伝Gガンダム』が2024年に30周年を迎えたことを記念した前述3作品の周年企画で、2024年から2026年にわたりさまざまな企画が実施されます。

アニメイト一部店舗・アニメイト通販で4月12日～5月11日まで開催する「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」では、「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、90年代風ファッションをイメージしたキャラクターの描き下ろしイラストを使用しています。

また、特典と同じイラストを使用した「アクリルスタンド」や、『機動武闘伝Gガンダム』の主人公・ドモンが使う流派“東方不敗”最終奥義“石破天驚拳”を再現できる「投げられる！石破天驚拳クッション」などの新商品を多数発売いたします。特典がもらえるこの機会に、ぜひ手に入れてください！

■フェア情報

ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア

開催期間：2025年4月12日～5月11日

開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、秋葉原、名古屋、京都、大阪日本橋、福岡パルコ、横浜ビブレ、アニメイト通販

開催内容：「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全9種）

※特典はお選びいただけません。

■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2025年4月12日

価格：各1,980円（税込）

種類：9種

△アクリルスタンド

ミニ色紙コレクション

発売日：2025年4月12日

価格：1パック550円（税込）

1BOX（9パック入り）4,950円（税込）

種類：全9種

△ミニ色紙コレクション

投げられる！石破天驚拳クッション

発売日：2025年4月12日

価格：3,300円（税込）

サイズ：直径約40cm

仕様：ポリエステル製

△『機動武闘伝Gガンダム』投げられる！石破天驚拳クッション（左：表 右：裏）

流派東方不敗湯呑み

発売日：2025年4月12日

価格：1,320円（税込）

サイズ：口径約7.2cm、高さ約10.2cm

仕様：磁器製／電子レンジ・食洗機使用可

△流派東方不敗湯呑み△流派東方不敗湯呑み デザイン展開図

タペストリー

発売日：2025年4月12日

価格：各3,850円（税込）

種類：3種

サイズ：B2

△タペストリー

サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション

発売日：2025年4月12日

価格：1パック660円（税込）

1BOX（10パック入り）6,600円（税込）

種類：全10種

△サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション

この他にも、多数のグッズが発売！

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記

(C)創通・サンライズ

■関連URL

ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648)

「ガンダムシリーズ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2398)

公式ガンダム情報ポータルサイト「GUNDAM.INFO」(https://www.gundam.info/)