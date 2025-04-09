「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」が、一部店舗と通販で4月12日開始！ 描き下ろし特典がもらえるほか、石破天驚拳クッションや湯吞みをはじめとした新グッズを発売!!
△特典：ブロマイド（全9種）
フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648
株式会社アニメイトは、「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」を2025年4月12日から開催いたします。
『機動武闘伝Gガンダム』、『新機動戦記ガンダムW』、『機動新世紀ガンダムX』は、平成初期に放送され、宇宙世紀以外を舞台とした「オルタナティブシリーズ」の作品。「ガンダムGWX30周年プロジェクト」は、『機動武闘伝Gガンダム』が2024年に30周年を迎えたことを記念した前述3作品の周年企画で、2024年から2026年にわたりさまざまな企画が実施されます。
アニメイト一部店舗・アニメイト通販で4月12日～5月11日まで開催する「ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア」では、「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、90年代風ファッションをイメージしたキャラクターの描き下ろしイラストを使用しています。
また、特典と同じイラストを使用した「アクリルスタンド」や、『機動武闘伝Gガンダム』の主人公・ドモンが使う流派“東方不敗”最終奥義“石破天驚拳”を再現できる「投げられる！石破天驚拳クッション」などの新商品を多数発売いたします。特典がもらえるこの機会に、ぜひ手に入れてください！
■フェア情報
ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア
開催期間：2025年4月12日～5月11日
開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、秋葉原、名古屋、京都、大阪日本橋、福岡パルコ、横浜ビブレ、アニメイト通販
開催内容：「ガンダムシリーズ」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全9種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全9種）
※特典はお選びいただけません。
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年4月12日
価格：各1,980円（税込）
種類：9種
△アクリルスタンド
ミニ色紙コレクション
発売日：2025年4月12日
価格：1パック550円（税込）
1BOX（9パック入り）4,950円（税込）
種類：全9種
△ミニ色紙コレクション
投げられる！石破天驚拳クッション
発売日：2025年4月12日
価格：3,300円（税込）
サイズ：直径約40cm
仕様：ポリエステル製
△『機動武闘伝Gガンダム』投げられる！石破天驚拳クッション（左：表 右：裏）
流派東方不敗湯呑み
発売日：2025年4月12日
価格：1,320円（税込）
サイズ：口径約7.2cm、高さ約10.2cm
仕様：磁器製／電子レンジ・食洗機使用可
△流派東方不敗湯呑み
△流派東方不敗湯呑み デザイン展開図
タペストリー
発売日：2025年4月12日
価格：各3,850円（税込）
種類：3種
サイズ：B2
△タペストリー
サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション
発売日：2025年4月12日
価格：1パック660円（税込）
1BOX（10パック入り）6,600円（税込）
種類：全10種
△サブタイトルアクリルキーホルダーコレクション
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)創通・サンライズ
■関連URL
ガンダムGWX 30周年プロジェクト アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112648)
「ガンダムシリーズ」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=2398)
公式ガンダム情報ポータルサイト「GUNDAM.INFO」(https://www.gundam.info/)