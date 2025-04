『リネージュ2』新生リネージュ2「エヴァサービス」が本日4月9日 20時に開始！新たな冒険を「エヴァサービス」で始めよう！【アデンサービス】「Varkas」を実施！新クラス「バルカス」が登場！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年4月9日(水)に、新サービス「エヴァ」の開始と、「ライブ/クラシック/アデン」サービスの大型アップデートの実施をお知らせします。

■新生リネージュ2「エヴァサービス」が本日4月9日20時にサービス開始!

【サービス開始日時】

2025年4月9日(水) 20時

【概要】

リネージュ2の新サービス「エヴァ」が20時に開始します。

「エヴァサービス」は通常狩り場でPVP不可設定が入っているNON-PVPサーバーであり、これまでのリネージュ2の常識を覆す新生サービスです。「アデンサービス」を地盤としており、PVPはワールドサーバー等、一部地域で楽しむことができます。

20年目のリネージュ2でスタートダッシュを決めるなら、エヴァサービスがオススメです。

生まれ変わったリネージュ2をお楽しみください。

≪新サービス「エヴァ」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/lineage2eva/02eva_teaser/

■アデンサービスでは「Varkas」など3サービスにてアップデートを実施

【アップデート日時】

2025年4月9日(水) 定期メンテナンス時

【概要】

本日、アデンサービス、ライブサービス、クラシックサービスにてアップデートをそれぞれ実施しました。

<アデンサービス「Varkas」>

【概要】

アデンサービスで最新アップデート「Varkas」を実施しました。

今回のアップデートで実装した新クラス「バルカス」は、圧倒的なカリスマを誇り、人間とウルフの姿を切り替えながら戦えるクラスです。また、新クラスの追加にあわせて、「バルカスの定住地」など多数の新エリアも追加しました。

さらに、クエストの完了に関係なく、レベル76以上に達すると3次転職が可能になるなど、システムの改善も多数行われました。ほかにも、レベル90以上のキャラクターのみ入場できる狩り場「鋼の心臓の要塞」も追加しました。モンスターを討伐すると、新たに改編された宝石類を製作できる「原石」などの貴重なアイテムを獲得できます。

詳細はアップデート情報をご確認ください。

≪アデンサービス「Varkas」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/25/lineage2/04update/

<ライブサービス「Dawn of the Aden」追加アップデート>

【概要】

2024年12月に実施したライブサービスの大型アップデート「Dawn of the Aden」の追加アップデートを実施しました。今回のアップデートではエアロヒーラークラスの2次改編として、相手の無敵状態を解除する「パニッシュ メント」など新スキルの追加を行いました。また、高レベルのパーティ向け新規狩り場として「不滅の高原」、「伐採地」、「カーシャ オーク要塞」をそれぞれ追加しました。「カーシャ オーク要塞」には、新規レイドボス「アトルス」が登場し、これらの狩り場でしか得られないコレクションも追加しています。

詳細はアップデート情報をご確認ください。

≪「Dawn of the Aden」追加アップデートの詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/lineage2/11update/

<クラシックサービス「Call of HELLBOUND」追加アップデート>

【概要】

2024年12月に実施したクラシックサービスの大型アップデート「Call of HELLBOUND」の追加アップデートを実施しました。今回のアップデートでは「サイハの恩寵」が常時適用状態になり、EXP/SP10%アップ効果を常に発揮できるようになります。また、クラスチェンジ方法の改善や、キャラクター情報からクリティカル確率などのステータス情報が確認できるようになるなど利便性が向上しました。

さらに、お馴染みのアイテム「アデン/エヴァ/迅速のタリスマン」の3種が祝福化可能になり、更なる強化を行うことができます。

詳細はアップデート情報をご確認ください。

≪「Call of HELLBOUND」追加アップデートの詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/24/lineage2classic/11update/

■【共通サービス】「クリエイタープログラム」

【開催期間】

2025年4月9日(水) ~ 2025年5月14日(水)

【概要】

期間中、動画配信者、動画投稿者、ブログ・ファンサイト編集者など情報発信を行っている、または、行う予定のあるプレイヤーの皆様に、「クリエイタープログラム」をご紹介します。

「クリエイタープログラム」に登録して「リネージュ2」に関する情報を発信すると、抽選でAmazonギフトカード3,000円分が5名様に当たります。

リネージュ2を100%楽しむためのプログラムに、ぜひご参加ください。

詳細はお知らせをご確認ください。

≪「クリエイタープログラム」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2/2504creatorp

■【ライブ/クラシック/アデンサービス】「プレイヤーズサポート」

【概要】

新規・復帰プレイヤーを応援するキャンペーン「プレイヤーズサポート」をオープンしました。

新しくアカウントを作成し、リネージュ2にログイン・キャラクターを作成したアカウント(※1)や、復帰アカウント(※2)を支援する無料アイテムをプレゼント。

ライブサービス、クラシックサービス、アデンサービスで異なるアイテムをご用意しております。

詳細はお知らせをご確認ください。

(※1:作成日の翌日以降に獲得ができます)

(※2:30日間未ログイン、かつリネージュ2ログイン履歴が1回以下のアカウント)

≪「プレイヤーズサポート」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/04playersupport/

■新サービス「エヴァ」開始記念 ソフトバンクまとめて支払いまたはPayPayでカイモチャージするとゲームアイテムプレゼント!

【開催期間】

2025年4月9日(水) 定期メンテナンス終了後 ~ 2025年5月21日(水) 定期メンテナンス前

【概要】

期間中、リネージュ2 エヴァサービス開始を記念して、ソフトバンクまとめて支払いまたはPayPayで3000円以上カイモチャージすると、もれなくリネージュ2で使用できるゲームアイテムがもらえます。

【ソフトバンクまとめて支払いとは?】

スマートフォンやパソコンなどで購入したデジタルコンテンツやショッピングなどの代金、App Store、Apple Music、iTunes StoreやGoogle Play上のアプリケーションなどの購入分を、月々の携帯電話のご利用料金とまとめてお支払いいただける決済サービスです。

【PayPayとは?】

◆決済概要

おサイフを持ち歩かなくてもスマホひとつで簡単・スマートにお支払いが出来ます。

≪「新サービス『エヴァ』開始記念 ソフトバンクまとめて支払いまたはPayPayでカイモチャージするとゲームアイテムプレゼント!」の詳細はこちら≫

https://press.ncsoft.jp/notice/lineage2eva/softbankcp2025

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

