Prime Videoのサブスクリプションで「Apple TV+」を4月9日から日本とオランダで提供開始

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、2025年4月9日(水)より、Prime Videoのサブスクリプションとして、「Apple TV+」を日本とオランダで提供開始します。なお、

4月24日までの期間限定で、新規のお客様と条件を満たした再追加のお客様は、Apple TV+のグローバルヒット作品であるオリジナルシリーズや映画を、3カ月間限定の月額200円のプランにてお好きなデバイスでお楽しみいただけます。

お客様はPrime VideoのApple TV+に加入することで、『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』、『セヴェランス』、『Pachinko パチンコ』、『窓際のスパイ』、『太古の地球から~よみがえる恐竜たち~』、 『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』、『ハイジャック』、『スヌーピーのショータイム!』、『ザ・モーニングショー』、『インベージョン』、『サニー』、『ザ・スタジオ』などのテレビドラマや、『ウルフズ』、『深い谷の間に』、『ナポレオン』などの世界的ヒット映画に加え、『フライデーナイト ベースボール』(MLB)や『栄光への戦い:2024 ワールド・シリーズ』などのスポーツコンテンツもワンストップでご覧いただくことができます。Apple TV+は、昨年10月にアメリカのPrime Videoサブスクリプションとしてサービスを開始した後、イギリス、カナダ、オーストラリア、ドイツ、スペイン、イタリア、ブラジル、メキシコ、インド、チリ、コロンビア、ニュージーランドでも提供しています。

プライム・ビデオ インターナショナルVPのケリー・デイは次のように述べています。

「本日、日本とインド、オランダでApple TV+のサービスが開始され、Prime Videoのお客様に1つのアプリでより多くのテレビ番組や映画をお楽しみいただけるようになりました。」

プライム・ビデオ ジャパンカントリーマネージャーの大石圭介は次のように述べています。

「Apple TV+とその優れた作品を、日本のPrime Videoの品ぞろえに加えることができ、大変光栄に思います。日本のプライム会員は簡単な追加契約をすることでApple オリジナル作品を視聴できるようになり、作品を効率的に見つけたり、ひとつのウォッチリストで管理したり、請求を一元化できるなどのメリットを受けることができます。長年に渡り私たちは、日本でPrime Videoをワンストップ・エンターテインメント・デスティネーションとして構築し、国内外のオリジナル作品、アニメ、映画、スポーツのライブ配信など、多様な番組を提供してきました。72のサブスクリプションが利用可能になり、Prime Videoは日本のお客様がエンターテインメントを楽しむお気に入りの場所になることを約束します」

Appleのサービス担当SVPであるエディ・キューは、次のように述べています。

「すでに提供開始しているアメリカでは、Prime VideoからApple TV+に加入できるようになったことをお客様から大変喜ばれており、今回、日本でもこの取り組みが始まることをうれしく思います。Apple TV+と世界最高のストーリーテラーによる受賞歴のあるドラマや映画の数々を、できるだけ多くの方々にご利用いただけるようにしたいと考えています。」

Apple TV+は、Prime Videoが提供するDAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、韓国ドラマ・エンタメChannel K、J SPORTSなどの幅広いサブスクリプションのラインアップに加わります。

Prime Videoのサブスクリプションの特徴:

●手間のかからないログインや請求管理: お客様は、複数のユーザー名、パスワード、請求を一元管理することができます。サブスクリプションでは全てのコンテンツがPrime Videoのアプリとウェブサイトで一見管理されます。

●見る時間を増やし、選ぶ時間は減らす: お客様は、サブスクリプションを利用することでPrime Videoのアプリやウェブサイトを離れることなく、サービスを横断して検索し、パーソナライズされたおすすめを見つけ、視聴することができます。いくつものサービスの中から新しい作品や人気の作品を見つけるために時間を費やす必要がありません。

●どのサービスでも、お気に入りの機能を楽しめる: お客様はX-Ray機能、オフライン視聴のためのウォッチリストとダウンロードライブラリをご利用いただけます。また、全てのPrime Videoのサブスクリプションにおいて、データ消費量などを管理することができます。

●より多くの選択肢:プライム会員はApple TV+を含む72以上のPrime Videoのサブスクリプションにそれぞれ登録することにより、数千の追加作品を視聴することが可能になります。

Appleオリジナル映画、ドキュメンタリー、ドラマは、数々のエミー賞を受賞したコメディ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』など、現在までに553の賞を受賞し、2,557の賞にノミネートされています。(2025年4月1日現在)

プライム会員は、Prime Video以外のアプリをダウンロードすることなく、Apple TV+に加入でき、サブスクリプションは解約することもできます。

Apple TV+概要

名称: Apple TV+

提供開始日: 2025年4月9日(水)

月額料金: 900円(税込)(無料体験7日間)/プロモーション期間中に申し込んだ場合、3カ月間200円(税込)

プロモーション期間: 4月9日(水)午前10時~4月24日(木)午後11時59分

※プロモーション期間終了後は、通常の月額料金に自動更新されます

URL: https://www.amazon.co.jp/channels/appletvjp

Apple TV+などPrime Videoのサブスクリプションの登録には、Amazonプライムの会員登録が必要です。(詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

Prime Videoについて

Prime Videoは、豊富な作品を1つのアプリで提供する、何千ものデバイスで利用可能な、ワンストップ・エンターテインメントサービスです。Prime Videoでは、お客様にて視聴体験をカスタマイズし、お好きな映画、ドラマ、ドキュメンタリーやライブスポーツを見つけることができます。プライム会員は、Amazon MGMスタジオ製作の国内ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ~東京湾大海戦~』、邦画『次元大介』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、洋画『レッド・ワン』、『ロードハウス/孤独の街』、『フォールアウト』、『アイデア・オブ・ユー ~大人の愛が叶うまで~』、海外ドラマ『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『ジャック・リーチャー ~正義のアウトロー』、『ザ・ボーイズ』、『アレックス・クロス ~狙われた刑事~』に加え、スポーツでは『Prime Video Boxing』や『第3回WBSCプレミア12』などの独占ライブ配信コンテンツ、その他にも『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』、『ゴジラ-1.0』、『【推しの子】』、『私の夫と結婚して』など会員特典対象の映画やテレビ番組などを見ることができます。さらに、Prime Videoのサブスクリプションでは、DAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、韓国ドラマ・エンタメChannel K、J SPORTSなどのパートナーの番組を、それぞれ別途登録(有料)することでご覧いただけます。Prime Videoの会員特典対象作品の視聴は、お得で便利なエンターテインメントを提供する、プライム会員特典の一つです。全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、Prime Videoストアでレンタルまたは購入することができます。プライム会員限定のX-Rayでは、お気に入りの映画やドラマの舞台裏を見ることもできます。詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideoをご覧ください。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円(税込)の年会費または、600円(税込)の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細はhttps://www.amazon.co.jp/prime から。

