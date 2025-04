SUPER JUNIOR-D&E「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 LIVE Blu-ray　本日発売！メンバーからのコメント動画が到着！！

キングレコード株式会社(C)&℗2025 ODE ENTERTAINMENT

SUPER JUNIOR-D&Eが昨年春に開催したツアー「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」LIVE Blu-rayが本日2025年4月9日(水)に発売、メンバーからのコメントが公開された。



約6年ぶり、4度目となる日本ツアーとなった本ツアーは、4月から5月にかけて8都市、13公演を開催し、6月に国立代々木競技場第一体育館、神戸ワールド記念ホールの4公演を追加開催。その人気と注目の高さをあらためて証明することとなった。

本作は、全17公演全国ホール&アリーナツアーより、国立代々木競技場第一体育館公演の2日目、2024年6月2日(日)公演の模様を収録!ファンから人気と要望の高い、「Can You Feel It?」、「MOTORCYCLE」、「Circus」、「You don't go」はもちろんのこと、ライブで初披露された日本でのリリース楽曲「Like That」「You&Me」「24Lovers」や、韓国アルバム楽曲の「GGB」などのステージは必見だ。アリーナ会場ならではの特別なステージに加え、多彩な演出で魅せた全27曲(メドレー・アンコールを含む)、約3時間の大ボリュームで楽しむことができる。映像特典には、ツアーのメイキング映像「Behind The Scenes」を収録。今のSUPER JUNIOR-D&Eのすべてが詰まった映像作品となっている。

待望の発売日となった本日、メンバーのドンへとウニョクによるコメント動画が公開。ハイクオリティなパフォーマンスはもちろん、SUPER JUNIOR-D&Eならではの面白いトークコーナー、そしてメンバーの貴重なオフショットを見ることができる本LIVE Blu-rayで、彼らの魅力をじっくり楽しんでほしい。

コメント動画

URL:https://youtu.be/Mvcc1Qxm4uM

SUPER JUNIOR-D&E 'Circus' LIVE from 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」

URL:https://www.youtube.com/watch?v=A2JiaLRysRI

SUPER JUNIOR-D&E LIVE Blu-ray 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 Teaser

URL:https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI(https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI)

LIVE Blu-ray「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」商品情報

発売日:2025年4月9日(水)

■Normal Edition

Blu-ray

※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。

価格:\7,700(税抜価格\7,000)

品番:KIXM 616

〈封入特典〉

ポストカード(1種)

〈特典映像〉

Behind The Scenes

〈購入者特典〉

・A5ミニポスター (共通1種)

・ポストカード (2種のうちランダム1種)

※購入者特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※購入者特典配布店舗はこちら

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16275/

▲Normal Editionパッケージイメージ

<Blu-ray Disc収録内容>

Like That

B.A.D

Here We Are

LOSE IT

Super Pressure

Circus

MOTORCYCLE

You don’t go

Blue Moon (Feat. MIYEON of (G)I-DLE) - DONGHAE Solo

Beautiful Liar

Illusion (Obsessed) - EUNHYUK Solo

Danger

I Wanna Love You

ROSE

Kimiga Naitara

Wings

24Lovers

Growing Pains

You&Me

SUNRISE

I WANNA DANCE + Oppa, Oppa

Motto Gyutto

[ENCORE]

GGB

Kiss Kiss Dynamite

Can You Feel It?

Hello

[Behind The Scenes]

Recorded at Yoyogi National Stadium First Gymnasium on June 2, 2024

映像スペック(Normal Edition、Limited Edition共通)

映像:1080 Hi-Def(16 : 9)

音声:リニアPCM(ステレオ)

本編175min.+特典33min./MPEG-4 AVC/2層ディスク/COLOR