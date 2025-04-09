SUPER JUNIOR-D&E「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 LIVE Blu-ray　本日発売！メンバーからのコメント動画が到着！！

写真拡大 (全3枚)

キングレコード株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　(C)&℗2025 ODE ENTERTAINMENT

SUPER JUNIOR-D&Eが昨年春に開催したツアー「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」LIVE Blu-rayが本日2025年4月9日(水)に発売、メンバーからのコメントが公開された。



約6年ぶり、4度目となる日本ツアーとなった本ツアーは、4月から５月にかけて8都市、13公演を開催し、６月に国立代々木競技場第一体育館、神戸ワールド記念ホールの4公演を追加開催。その人気と注目の高さをあらためて証明することとなった。


本作は、全17公演全国ホール＆アリーナツアーより、国立代々木競技場第一体育館公演の2日目、2024年6月2日(日)公演の模様を収録！ファンから人気と要望の高い、「Can You Feel It?」、「MOTORCYCLE」、「Circus」、「You don't go」はもちろんのこと、ライブで初披露された日本でのリリース楽曲「Like That」「You&Me」「24Lovers」や、韓国アルバム楽曲の「GGB」などのステージは必見だ。アリーナ会場ならではの特別なステージに加え、多彩な演出で魅せた全27曲（メドレー・アンコールを含む）、約３時間の大ボリュームで楽しむことができる。映像特典には、ツアーのメイキング映像「Behind The Scenes」を収録。今のSUPER JUNIOR-D&Eのすべてが詰まった映像作品となっている。



待望の発売日となった本日、メンバーのドンへとウニョクによるコメント動画が公開。ハイクオリティなパフォーマンスはもちろん、SUPER JUNIOR-D&Eならではの面白いトークコーナー、そしてメンバーの貴重なオフショットを見ることができる本LIVE Blu-rayで、彼らの魅力をじっくり楽しんでほしい。



コメント動画


URL：https://youtu.be/Mvcc1Qxm4uM


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


SUPER JUNIOR-D&E 'Circus' LIVE from 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」


URL：https://www.youtube.com/watch?v=A2JiaLRysRI




SUPER JUNIOR-D&E LIVE Blu-ray 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 Teaser


URL：https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI(https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI)




LIVE Blu-ray「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」商品情報


発売日：2025年4月9日(水)


■Normal Edition


Blu-ray


※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。


価格：\7,700（税抜価格\7,000）


品番：KIXM 616


〈封入特典〉


ポストカード(1種)


〈特典映像〉


Behind The Scenes



〈購入者特典〉


・A5ミニポスター (共通1種)


・ポストカード (2種のうちランダム1種)


※購入者特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。


※購入者特典配布店舗はこちら


　https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16275/





▲Normal Editionパッケージイメージ


＜Blu-ray Disc収録内容＞


Like That


B.A.D


Here We Are


LOSE IT


Super Pressure


Circus


MOTORCYCLE


You don’t go


Blue Moon (Feat. MIYEON of (G)I-DLE) - DONGHAE Solo


Beautiful Liar


Illusion (Obsessed) - EUNHYUK Solo


Danger


I Wanna Love You


ROSE


Kimiga Naitara


Wings


24Lovers


Growing Pains


You&Me


SUNRISE


I WANNA DANCE + Oppa, Oppa


Motto Gyutto



[ENCORE]


GGB


Kiss Kiss Dynamite


Can You Feel It?


Hello



[Behind The Scenes]



Recorded at Yoyogi National Stadium First Gymnasium on June 2, 2024



映像スペック（Normal Edition、Limited Edition共通）


映像：1080 Hi-Def（16 : 9）


音声：リニアPCM（ステレオ）


本編175min.+特典33min.／MPEG-4 AVC／2層ディスク／COLOR