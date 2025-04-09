SUPER JUNIOR-D&E「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 LIVE Blu-ray 本日発売！メンバーからのコメント動画が到着！！
(C)&℗2025 ODE ENTERTAINMENT
SUPER JUNIOR-D&Eが昨年春に開催したツアー「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」LIVE Blu-rayが本日2025年4月9日(水)に発売、メンバーからのコメントが公開された。
約6年ぶり、4度目となる日本ツアーとなった本ツアーは、4月から５月にかけて8都市、13公演を開催し、６月に国立代々木競技場第一体育館、神戸ワールド記念ホールの4公演を追加開催。その人気と注目の高さをあらためて証明することとなった。
本作は、全17公演全国ホール＆アリーナツアーより、国立代々木競技場第一体育館公演の2日目、2024年6月2日(日)公演の模様を収録！ファンから人気と要望の高い、「Can You Feel It?」、「MOTORCYCLE」、「Circus」、「You don't go」はもちろんのこと、ライブで初披露された日本でのリリース楽曲「Like That」「You&Me」「24Lovers」や、韓国アルバム楽曲の「GGB」などのステージは必見だ。アリーナ会場ならではの特別なステージに加え、多彩な演出で魅せた全27曲（メドレー・アンコールを含む）、約３時間の大ボリュームで楽しむことができる。映像特典には、ツアーのメイキング映像「Behind The Scenes」を収録。今のSUPER JUNIOR-D&Eのすべてが詰まった映像作品となっている。
待望の発売日となった本日、メンバーのドンへとウニョクによるコメント動画が公開。ハイクオリティなパフォーマンスはもちろん、SUPER JUNIOR-D&Eならではの面白いトークコーナー、そしてメンバーの貴重なオフショットを見ることができる本LIVE Blu-rayで、彼らの魅力をじっくり楽しんでほしい。
コメント動画
URL：https://youtu.be/Mvcc1Qxm4uM
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SUPER JUNIOR-D&E 'Circus' LIVE from 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」
URL：https://www.youtube.com/watch?v=A2JiaLRysRI
SUPER JUNIOR-D&E LIVE Blu-ray 「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」 Teaser
URL：https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI(https://youtu.be/XQ7bm5e8ASI)
LIVE Blu-ray「SUPER JUNIOR-D&E LIVE TOUR 2024 -DEparture-」商品情報
発売日：2025年4月9日(水)
■Normal Edition
Blu-ray
※仕様は予告なしに変更になる場合がございます。
価格：\7,700（税抜価格\7,000）
品番：KIXM 616
〈封入特典〉
ポストカード(1種)
〈特典映像〉
Behind The Scenes
〈購入者特典〉
・A5ミニポスター (共通1種)
・ポストカード (2種のうちランダム1種)
※購入者特典はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
※購入者特典配布店舗はこちら
https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16275/
▲Normal Editionパッケージイメージ
＜Blu-ray Disc収録内容＞
Like That
B.A.D
Here We Are
LOSE IT
Super Pressure
Circus
MOTORCYCLE
You don’t go
Blue Moon (Feat. MIYEON of (G)I-DLE) - DONGHAE Solo
Beautiful Liar
Illusion (Obsessed) - EUNHYUK Solo
Danger
I Wanna Love You
ROSE
Kimiga Naitara
Wings
24Lovers
Growing Pains
You&Me
SUNRISE
I WANNA DANCE + Oppa, Oppa
Motto Gyutto
[ENCORE]
GGB
Kiss Kiss Dynamite
Can You Feel It?
Hello
[Behind The Scenes]
Recorded at Yoyogi National Stadium First Gymnasium on June 2, 2024
映像スペック（Normal Edition、Limited Edition共通）
映像：1080 Hi-Def（16 : 9）
音声：リニアPCM（ステレオ）
本編175min.+特典33min.／MPEG-4 AVC／2層ディスク／COLOR