【エトロ】5 THREADS, 40 YEARS ～5色の糸が紡ぐ40年~

エトロ ジャパン

エトロを象徴するペイズリー柄を織り込んだジャカード生地「アルニカ」。黄色、緑、赤、ターコイズ、白の5本の糸を使い、特別なコーティング加工を施すことで、摩耗に強く、自然を感じさせる深みのあるアースカラーの生地に仕上げています。マテリアルでありながらデザインそのものでもあり、40年間にわたりエトロのアイデンティティを体現してきた存在です。

インドのペイズリーからインスピレーションを受け、エトロのコレクションの中で唯一変わることなく受け継がれてきたこの柄は、異なる文化をつなぐ象徴的なモチーフ。エトロは、このアルニカの軌跡をたどる旅を、ミラノデザインウィークにあわせて展開します。

「5 THREADS, 40 YEARS(5色の糸が紡ぐ40年)」と題したトリビュートエキシビションでは、アルニカの誕生からデザイン、プロダクション、そして時代を超えて受け継がれるアイコニックな存在へと変化していく過程を、その背景にある想いやヒストリーを交えながら紹介します。

会場は、ミラノ・ブレラ地区のエトロホームブティック(Via Pontaccio, 17)。このエリアは、ブランドのルーツや探求心、ラディカルな芸術文化と深く結びついています。会場内は暗闇に包まれた3つの空間で構成され、ペイズリー柄を描いたカーペットが各部屋をつないでいます。

- The Creation(創造):アルニカが生まれた瞬間- The Icon(象徴):アイコンとして確立された姿- The Journey(旅):アルニカが歩んできた道

ペイズリーのしずくが溶け合うように、空間も流れるようにつながり、訪れる人々は自由に道順を選びながら体験することができます。

アルニカの物語は、自然と芸術が織りなす魔法のような世界をめぐる冒険です。

The Journey(旅)の空間には、トランクやスーツケースが並びます。これは、エトロが長年の旅で出会い、学び、収集してきた記憶の象徴。旅路はやがて、The Creation(創造)の中心にあるジンモ・エトロのデスクへとたどり着きます。そこでアルニカのパターンが生まれ、織り上げられ、特別な加工を施すことで、耐久性と鮮やかな色彩を宿しながら、さらに深みを増していきます。そして、唯一無二の存在であるアルニカの軌跡を辿るThe Icon(象徴)の空間では、時代や流行を超越しつつ、その時々の瞬間を捉えたアイテムを展示します。

旅には、ふと立ち止まる瞬間も必要です。思いにふけるために、あるいはほんのひとときの休息のために。来場者にアルニカを使用したスツールをプレゼント。デザインウィークのさらなる旅路へ、そして人生の旅の中で寄り添う存在となることでしょう。

「5 THREADS, 40 YEARS ~5色の糸が紡ぐ40年~」

アルニカ40周年記念トリビュートエキシビション

日時:2025年4月8日(火) ~ 13日(日) 10:00-20:00

会場:エトロホームブティック - VIA PONTACCIO 17, MILAN