『一騎当千エクストラバースト』シナリオイベント「面舵一杯！迫りくる美少女海賊団！」開催！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2025年4月10日（木）から、シナリオイベント「面舵一杯！迫りくる美少女海賊団！」を開始したことをお知らせいたします。

イベント紹介PV公開中！

【紹介PVはこちら】https://youtu.be/m36v5dSgvSk

「【船上の華】呂蒙子明」（CV:甲斐田 裕子）が新たに登場！

本日開始の「侵攻する海上の華々ガチャVol.1」では、新たに「【船上の華】呂蒙子明」（CV:甲斐田 裕子）が登場！

同ガチャでは、「【船上の華】呂蒙子明」の排出率が、ほかの同レアリティの闘士より高くなっています！

▼「侵攻する海上の華々ガチャVol.1」開催期間

2025/4/10(木) メンテナンス後 ～ 2025/4/22(火) 14:00まで

▼「【船上の華】呂蒙子明」の詳細

イベントに参加して 「イベント限定SRキャラ」 を手に入れよう！

イベントに参加すると「【ちびっ子海賊】左慈元放」を手に入るチャンス！

さらに、イベント専用コイン「パイレーツコイン」は、【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/

オリジナル漫画「ちびっこ海賊団」を公開！

恒例の漫画の最新話は「呂蒙」「典韋」「左慈」を中心にお送りします。

【これまでの４コマはコチラ】https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/

『一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングBULL」で「真・一騎当千」が連載中です。

＜商品スペック＞

・タイトル：一騎当千エクストラバースト

・プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

・配信時期：好評配信中

・対応OS：iOS 12.0以上 メモリ2GB以上／Android 6.0以上 メモリ 2GB以上／

Windows 10, 11 (64-bit)

・権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

・公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

・公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/