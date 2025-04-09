Eテレ「いないいないばあっ！」おうちゃん、ワンワン、うーたんの新曲「おめでとう！ぺポパポ！」が本日、配信スタート！
日本コロムビア株式会社
NHK Eテレ「いないいないばあっ！」の4月の新曲、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽが歌う
「おめでとう！ペポパポ！」が本日より配信スタートした。
はじめて寝返りができた！ひとりで一歩あるけた！おえかきできた！など、日々感じる、こどもたちの成長をいっしょにお祝いしたくなる歌です♪
ぜひ、いろんな「おめでとう！」をワンワンやおうちゃんたちと、楽しくうたって踊ってみてください。
【4/9配信】
COKM-45711
いないいないばあっ！ 「おめでとう！ぺポパポ！」
作詞：遊佐未森 作曲：栗原正己
うた：おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽ
「いないいないばあっ！」
(c)NHK・NHKエデュケーショナル
(c)2025 NHK・NED
【配信情報】
https://inaba.lnk.to/omedetoupepopapo
【商品情報】
https://columbia.jp/inaiinai/#haishin
https://columbia.jp/prod-info/COKM-45711/
【「いないいないばあっ！」関連商品日本コロムビア公式Instagramアカウント】
ユーザー名：inainai_columbia（ https://www.instagram.com/inainai_columbia )
●放送時間
NHK Eテレ
月～金曜日 午前8時10分～8時25分（15分）
再放送
月～金曜日 午後4時15分～4時30分（15分）