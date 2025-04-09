Eテレ「いないいないばあっ！」おうちゃん、ワンワン、うーたんの新曲「おめでとう！ぺポパポ！」が本日、配信スタート！

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日本コロムビア株式会社

NHK Eテレ「いないいないばあっ！」の4月の新曲、おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽが歌う


「おめでとう！ペポパポ！」が本日より配信スタートした。



はじめて寝返りができた！ひとりで一歩あるけた！おえかきできた！など、日々感じる、こどもたちの成長をいっしょにお祝いしたくなる歌です♪



ぜひ、いろんな「おめでとう！」をワンワンやおうちゃんたちと、楽しくうたって踊ってみてください。




【4/9配信】


COKM-45711


いないいないばあっ！　「おめでとう！ぺポパポ！」


作詞：遊佐未森　作曲：栗原正己


うた：おうちゃん、ワンワン、ぽぅぽ







「いないいないばあっ！」


(c)NHK・NHKエデュケーショナル


(c)2025 NHK・NED




【配信情報】


https://inaba.lnk.to/omedetoupepopapo




【商品情報】


https://columbia.jp/inaiinai/#haishin


https://columbia.jp/prod-info/COKM-45711/




【「いないいないばあっ！」関連商品日本コロムビア公式Instagramアカウント】


ユーザー名：inainai_columbia（ https://www.instagram.com/inainai_columbia )









●放送時間


NHK Eテレ


月～金曜日　午前8時10分～8時25分（15分）


再放送


月～金曜日　午後4時15分～4時30分（15分）