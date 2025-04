導入事例：旭川市役所がバッファロー商品を導入。セキュリティーや安全性を確保し、トラブルが少ない公衆Wi-Fiを構築

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)のFREESPOT導入キット「FS-M1266」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、旭川市役所にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、当社Webページで公開いたしました。

旭川市役所 様

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-city-asahikawa-hokkaido.html

建て替え前の旭川市役所では、公衆Wi-Fiを提供していませんでした。2023年11月に建て替えられた新庁舎では、公衆Wi-Fi環境を整備。認証機能があり、接続回数や時間の制限も設定可能な、バッファローのFREESPOT導入キット「FS-M1266」とWi-Fiアクセスポイント「WAPM-AX4R」を設置しました。非常時には市役所が防災拠点となるように、公衆Wi-Fiの接続制限を解除する設定への変更も一括で行えます。学生の持ち帰り学習などに広く活用され、市民が集まれる庁舎が実現しました。

採用商品

FS-M1266

43,780円(税抜39,800円)

管理者機能搭載 法人様向けFREESPOT導入キット

https://www.buffalo.jp/product/detail/fs-m1266.html

WAPM-AX4R

75,900円(税抜69,000円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応無線LANアクセスポイント 1201+573Mbps インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html

BS-GS2116P

87,780円(税抜79,800円)

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 16ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2116p.html

BS-GS2108P

70,180円(税抜63,800円)

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ 8ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gs2108p.html

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-city-asahikawa-hokkaido.html旭川市役所 公式サイト :https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.