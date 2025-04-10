¥³ー¥Á¡¢ °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¹¥È¥¢ ¡íTHE COACH TABBY FACTORY¡Ê¥³ー¥Á ¥¿¥Óー ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë¡í ¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÃæÅç·ò¿Í¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì
¥³ー¥Á¤Ï4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Î "Tabby¡Ê¥¿¥Óー¡Ë" ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¹¥È¥¢¡¢ "THE COACH TABBY FACTORY¡Ê¥³ー¥Á ¥¿¥Óー ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë" ¤ò°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥ó¤Ë¤ÏÃæÅç·ò¿Í¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤·¡¢ "Tabby¡Ê¥¿¥Óー¡Ë" ¤òºî¤ë¹©¾ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥×¥ì¥¤¥Õ¥ë¤ÊÅ¹Æâ¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥óÃíÌÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç·ò¿Í¤µ¤óÃåÍÑÊ¬ - ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 165,000 ±ß¡¢T¥·¥ã¥Ä 22,000 ±ß¡¢¥Ñ¥ó¥Ä 46,200 ±ß¡¢¥¹¥Ëー¥«ー 28,600 ±ß¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È 19,800 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 25,300 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥° 110,000 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë¡¢¥Á¥ãー¥à 42,900 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë¡¡¡¡¡¡
Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤óÃåÍÑÊ¬ - ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È 71,500 ±ß¡¢¥¤¥ó¥Êー 13,200 ±ß¡¢¥¹¥«ー¥È 71,500 ±ß¡¢¥Öー¥Ä »²¹Í¾¦ÉÊ¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 25,300 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥° 121,000 ±ß¡Ê°ËÀªÃ°¸ÂÄê¡Ë
1970Ç¯Âå¤è¤ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ëÀ¤Âå¤Î°Ù¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·Â³¤±¤ë "Tabby¡Ê¥¿¥Óー¡Ë" ¤ËÍ·¤Ó¿´¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥Á¥ãー¥à¤ä¥Á¥§ー¥ó ¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢4·î15Æü (²Ð) ¤Þ¤Ç¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
"THE COACH TABBY FACTORY (¥³ー¥Á ¥¿¥Óー ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー)" ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://japan.coach.com/feature/tabbyfactory_popup.html)¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥³ー¥Á "THE COACH TABBY FACTORY¡Ê¥³ー¥Á ¥¿¥Óー ¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ë" ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¹¥È¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î9Æü¡Ê¿å¡Ë～ 4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～ 20:00
²ñ¾ì¡§°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3ÃúÌÜ14-1
TEL¡§03-3352-1111 ÂçÂåÉ½
WEB: https://japan.coach.com/feature/tabbyfactory_popup.html
¥³ー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¥³ー¥Á¤Ï¡¢1941Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÁÏÎ©¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡ー¥¹¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡¢Ã¯¤ò¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¦µ¤¤¢¤ëÀº¿À¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Á¤Ï¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¦¥¤¥ó¥¯¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥«ー¥·¥ó¥Ü¥ëTPR¤Ç¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Coach Japan Instagram ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£ ÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¥³ー¥Á¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤êÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ @coach_japan; #CoachJapan
###
PHOTOGRAPHY CREDIT: Courtesy of Coach
SOCIAL MEDIA: @Coach; @coach_japan;
#CoachNY; #CoachJapan; #¥³ー¥Á¥Ð¥Ã¥°
¡ÚÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥³ー¥Á¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
0120-556-936¡Ê¥×¥ê¥ó¥È·ÇºÜ¡Ë
0120-556-750¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¡Ë
www.coach.com