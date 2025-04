【BURBERRY】バーバリーが2025年ハイサマー・カプセルコレクションを祝う特別なフィルムを公開

バーバリー・ジャ パン 株式会社

『Wish You Were Here』出演:ロージー・ハンティントン=ホワイトリー、ジャック・ドレイパー (C) Courtesy of Burberry

2025年4月9日 ロンドン、終日晴れ

バーバリーはこの夏、一連のサプライズイベントやホテルスペースのテイク・オーバーによりローンチされる、ハイサマー・カプセルコレクションを祝う特別なフィルムを公開しました。

バーバリー2025年ハイサマー・カプセルコレクションについて、チーフ・クリエイティブ・オフィサーのダニエル・リーは、「夏を待ちわびつつ、一年のうちで最も楽しい時期を写真に収めたいと思いました。イギリスの人たちが休暇中、太陽の下で過ごすとっておきのひと時です。」と述べます。

太陽に浸りながら、チェックメイトと名付けられたヨットでカモメたちと過ごす時間;このコレクションを記念して、バーバリーの長年の友人であるロージー・ハンティントン=ホワイトリー、テニスプレーヤーのジャック・ドレイパー、モデルのアルヴァ・クレール、ババカー・ンドイエが出演するフィルム『Wish You Were Here』が公開されました。

35mmカメラに収められたフィルムでは、サンラウンジャーからヨットデッキ、アイスキャンディーから浮き輪まで、さらにはランダムなスキューバダイバー*を捉えています。これは、リーが「バーバリーのセルロイドポストカード」と呼ぶもので、イギリスの特異性とユーモアとともに表現したものです。彼は、アーカイブで見つけたさまざまな「信じられないほど素晴らしいヨットや休暇のイメージ」にインスパイアされたと言います。

イギリスでは馴染みのある、BBCラジオによるイギリス諸島周辺海域の天気予報番組 『シッピング・フォーキャスト』のテーマ曲が流れるこの新作フィルムは、そのサウンドトラックとは対照的に陽気な仕上がりになっています。「Wish You Were Here(ここに一緒にいられたら)」という思いと過ごす太陽が照りつける2週間の楽しい旅、しかし故郷は雨、といったシーンをユーモアとともに表現しています。

キャストたちは、バーバリーのハイサマー・カプセルコレクションより、チェックのスイムウェアとシャツドレス、シルクのドレスとシャツといったコーディネートで登場します。ショートパンツには結び目をロゴや帆船に見立てたマリンモチーフがあしらわれ、スライドシューズやエスパドリーユを合わせています。バッグは、夏を感じさせる美しいクロシェ編みやジャカード地が目を惹きます。

今回の新しいコレクションの発表に合わせ、イギリスのサマセットにあるザ・ニュートとスペインのイビサにあるザ・スタンダードの2つのエキサイティングな場所でイベントを開催する予定です。

クリエイティブ・ディレクション ダニエル・リー

アーティスティック・ディレクション レーン&アソシエイツ

ディレクター/フォトグラファー ドリュー・ヴィッカーズ

撮影監督 ジェレミー・ヴァレンダー

音楽:ロナルド・ビンゲ「Sailing By」

*バーバリーは「ランダムなスキューバダイバー 」が実際にバーバリーナイトであるという噂を肯定も否定もしません

