⼠郎正宗展公式原画集Shirow Masamune Artworks in the Shell 2025年4月11日（金）発売!!

株式会社講談社

4月12日(土)から世田谷文学館で開催になる⼠郎正宗初の展覧会となる『⼠郎正宗の世界~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~』。

この展覧会の公式画集が、2025年4月11日(金)、講談社から発売になります。

今回の展覧会のために著者が準備した膨大な〈アナログ原稿〉〈デジタル出力原稿〉のカラー原稿の中

から、260点以上のイラストを厳選した画集です。

初期作品集『ブラックマジック』や⼠郎正宗の名をメジャーにした『アップルシード』から、代表作と

もいえる『攻殻機動隊』や映像化もされている『ドミニオン』『仙術超攻殻ORION』、さらにはゲーム

や小説の挿絵などのイラストワークまで、40年以上にわたる⼠郎正宗の仕事を網羅した300ページ超え

の重厚な画集。展覧会には原画が展示されないイラストも収録されています。

⼠郎正宗の緻密で艶やかなイラストを楽しんでいただけるように、A4変型判の大判サイズになっています。また作家・島田荘司の小説『Classical Fantasy Within』に収録されている折りたたみのイラストは、⼠郎正宗の絵の細部が少しでもよく見えるように、1枚のイラストが3~4ページの特大観音開きのページで収録しております。

⼠郎正宗が描き下ろしたカバーイラストの容れ物に収められた展覧会公式画集です。

書籍概要

⼠郎正宗展公式原画集Shirow Masamune Artworks in the Shell 書影⼠郎正宗展公式原画集Shirow Masamune Artworks in the Shell

A4変型判/ソフトカバー(帯あり)

ページ数:304ページ

定価:6,000円(税別)

発売日:2025年4月11日(金)

攻殻機動隊 書籍情報

攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL 書影攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL(⼠郎正宗著)

企業のネットが星を被い、電子や光が駆け巡っても国家や民族が消えてなくなるほど、情報化されていない近未来。犯罪の芽を探し出し除去する⾸相直轄の攻性の組織”攻殻機動隊”が結成された。リーダーの草薙素子たち公安9課は「人形使い」と呼ばれる超ウィザード級ハッカーを追うことになる。これがすべての『攻殻』の原典で、映像作品のもととなっている。

攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE 書影攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE(⼠郎正宗著)

素子が人形使いと融合してネットの海へ消えてしまった後の世界。素子の11番目の同位体でポセイドン・インダストリアル社考査部長である荒巻素子が、同社の豚クローン臓器培養施設襲撃事件を調査していく中で、他の草薙素子の同位体たちと遭遇していく。

攻殻機動隊1.5 HUMAN ERROR PROCESSER 書影攻殻機動隊1.5 HUMAN ERROR PROCESSER(⼠郎正宗著)

素子が公安9課を去った後の公安部の日常業務を描いたシリーズである。バトーやトグサが中心となる物語で4つのお話で構成されている。CD-ROM付きのe-mangaで⼠郎先生の極彩イラストが綺麗に蘇る。「攻殻機動隊1」と「攻殻機動隊2」の間に位置する世界なので「1.5」という数字がついている。

攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 1巻書影攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 全5巻(⾐谷遊著)

2002年に放送となった神山健治監督のアニメをコミカライズした作品。主人公の草薙素子が公安9課に残っていたらという設定で、攻性の特殊部隊「攻殻機動隊」メンバーの活躍を描いたサスペンスアクションシリーズ!! 各巻ごとにエピソードがまとまっている。

攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX ~The Laughing Man~ 1巻書影攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX ~The Laughing Man~全4巻(⾐谷遊著)

「笑い男事件」をまとめた『攻殻機動隊S.A.C.』のスピンオフ! 1話完結の形で作られていたアニメの中で、シリーズものとして構成されていた「笑い男事件」を一つの作品にまとめたもの。未解決のままだった事件に光を当てるきっかけとなる9課隊員のトグサの視点で描かれている。各巻には監督を務めた神山健治による解説がついている。

攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX タチコマなヒビ 1巻書影攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX タチコマなヒビ全8巻(原作/櫻井圭記、漫画/山本マサユキ)

人気戦車タチコマを主役にした『攻殻機動隊S.A.C.』のスピンオフ! 大人気思考戦車・タチコマがあらゆる事象を思考するウンチクコメディー。兵器や食べ物、時間に生風習、果ては生命についてまで語り尽くします。読めば誰かに話したくなる雑学満載のショート作品です。

攻殻機動隊ARISE ~Sleepless Eye 眠らない眼の男~ 1巻書影攻殻機動隊ARISE ~Sleepless Eye 眠らない眼の男~全7巻(原作/藤咲 淳一、漫画/大山タクミ)

2013年に劇場公開された⻩瀬和哉監督のアニメをコミカライズした作品。⼠郎先生の原作の冒頭シーンに繋がる設定で、攻性の特殊部隊「攻殻機動隊」結成までを描いた前日譚である。物語は元レンジャー隊員だったバトーの目線で描かれていて、アニメとは一味違ってオリジナル要素満載です。

攻殻機動隊 ゴースト・イン・ザ・シェル コミックトリビュート 書影攻殻機動隊 ゴースト・イン・ザ・シェル コミックトリビュート

ハリウッド実写映画化を記念して10人の豪華作家陣が集結! 影響を受けた『攻殻機動隊』のキャラクターを、敬意と愛を持って自由に描きおろす公式トリビュート!! 作家漫画家は、⾐谷遊、Boichi、井上智徳、山本マサユキ、今井ユウ、多田乃伸明、小池ノクト、大山タクミ、トニーたけざき、平本アキラ(ポスター)。

攻殻機動隊 小説アンソロジー 書影攻殻機動隊 小説アンソロジー

また新たな攻殻ワールドが誕生した。ʼ80年代後半に誕生し、世界の有名クリエイターに多大な影響を与えたSFの最高傑作『攻殻機動隊』。SF史に燦然と輝く『攻殻』の世界を人気作家たちが独自の視点で書きおろした小説アンソロジー! 参加作家は円城塔、三雲岳斗、朝霧カフカ、秋田禎信、冲方丁。カバーデザインは原作者の⼠郎正宗描き下ろし!

攻殻機動隊 THE HUMAN ALGORITHM 1巻書影攻殻機動隊 THE HUMAN ALGORITHM 第7巻まで刊行(原作/藤咲淳一、 漫画/吉本祐樹)

草薙素子が姿を消した後の公安9課を描いた『攻殻機動隊』最新作! 東北のトワダで、草薙素子の汚染された義体が見つかったという報告を受けて、捜査に向かったトグサと霊能局からやってきた新メンバーのツナギ。事件と関連のある宗教団体「アテルイ」に潜入するが、サイトーの宿敵ともいえる強敵に出くわす。一方、沖縄でも素子の影があったということで、バトー、アズマ、イシカワが捜査にあたるが、中国マフィアの襲撃を受ける。素子がいない公安9課を描いた作品です。

現在「コミックDAYS」で連載中。

「⼠郎正宗の世界展」情報

⼠郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~

■会期:2025年4月12日(土)~8月17日(日)※月曜日は休館日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

■会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)

■主催:公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ

■企画協力:⻘心社

■特別協力:⼠郎正宗

■後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

■グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明

■空間構成:トラフ建築設計事務所

公式ウェブサイト: https://www.shirow-masamune-ex.jp

公式X: ht(https://x.com/shirow_ex)tps://x.com/shirow_ex(https://x.com/shirow_ex%E2%98%85%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%A6%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%A5%BD%E8%A9%95%E7%99%BA%E5%A3%B2%E4%B8%AD)

★イープラスにてチケット好評発売中https://eplus.jp/sf/word/0000169553

『攻殻機動隊』情報

『攻殻機動隊』グローバルサイト https://theghostintheshell.jp

『攻殻機動隊』公式X @thegitsofficial

『攻殻機動隊』公式Instagram @theghostintheshellofficial

『攻殻機動隊』YouTubeチャンネル @GhostintheShellChannel