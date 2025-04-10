WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU 1st Anniversary
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)の、東京初となるフラッグシップストア「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU」は、2025年4月12日(土)にオープン1周年を迎えます。
オープン1周年を記念して、4月12日(土)よりWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOとHYSTERIC GLAMOUR(ヒステリック グラマー)の新作コラボレーションコレクションを、「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU」にて先行発売します。
※オンラインプラットフォーム、その他取り扱い店舗での一般発売は4月16日(水)を予定しています。
HYSTERIC GLAMOURとのコラボレーションは今回で6回目を迎え、2022年のWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOローンチ以来、継続的な協業を重ねています。
1980年代、ラフォーレ原宿の直営店からスタートして原宿のストリートシーンを牽引し今なお多くの世代から支持され続けるHYSTERIC GLAMOURと、現在ラフォーレ原宿にフラッグシップストアを構えるWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOの、高い親和性と両ブランドの「原宿」という場所に対する共鳴が生み出すこのコラボレーションは、まさに1周年にふさわしい特別なアイテムです。
今回のコラボレーションコレクションは、HYSTERIC GLAMOURの定番モチーフの1つである”SPEAK NO EVIL”をメインに、WILDSIDEのブランド解釈を融合させ、バイカースタイルのデザインに落とし込みました。
WILDSIDEのバイカーチームをイメージしたグラフィックが、デニムジャケット、Tシャツ、メッシュキャップの3型にそれぞれデザインされています。
＜先行発売商品ラインナップ＞
WILDSIDE × HYSTERIC GLAMOUR “SPEAK NO ENIL” BIKER DENIM JACKET
各96,800円(税込) サイズ展開：S/M/L/XL
【INDIGO】
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-Y10-040-1-02/
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【BLACK】
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-Y10-040-2-02/
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WILDSIDE × HYSTERIC GLAMOUR “SPEAK NO ENIL” BIKER S/S T-SHIRT
19,800円(税込) サイズ展開：S/M/L/XL
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-T30-041-2-02/
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WILDSIDE × HYSTERIC GLAMOUR “SPEAK NO ENIL” BIKER MESH CAP
16,500円(税込) サイズ展開：FREE
https://wildside-online.jp/shop/g/gSP-H33-920-3-03/
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また、1周年特別ノベルティとして税込33,000円以上お買い上げいただいた方に、先着でWILDSIDEロゴTシャツキーホルダーをプレゼントします。
現在販売しているWILDSIDEロゴTシャツを、そのまま約7.5cmのミニチュアサイズに落とし込んだデザインのキーホルダーです。
*数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
*本ノベルティはWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKUのみでお渡ししております。
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU 1st Anniversary
HYSTERIC GLAMOUR Collaboration Collection
▼先行発売日時：2025年4月12日(土)
▼先行発売店舗：
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU
東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515
▼一般発売日時：2025年4月16日(水)
▼一般発売店舗：
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO公式オンラインプラットフォーム (PM12:00より発売) https://wildside-online.jp
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329)
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/