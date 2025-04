ハイアット、ワールド オブ ハイアットの新キャンペーン「Be More Foodie（もっと、美食を）」をスタート

ハイアット チェイン サービス リミテッド

ハイアットは、食の魅力を愛するすべての方々に向けて、ロイヤルティプログラム 「ワールド オブ ハイアット」の新キャンペーン「Be More Foodie(もっと、美食を)」を、2025年4月10日(木)より日本国内で開始いたします。本キャンペーンでは現在展開中の「Be More Here (もっと、ここで)」に続くに続く取り組みとして、ハイアットならではの上質な美食体験を、より多くのお客様に気軽にお楽しみいただく機会をお届けいたします。

「Foodie(フーディー)」とは、食そのものを愛し、ジャンルや価格にとらわれず、さまざまな食文化に情熱を注ぐ人々を指します。味覚の冒険を楽しみ、日々の食事を通して人生を豊かにするライフスタイル。それが“Foodie”です。

ハイアットは、すべてのお客様の内なる “Foodie(フーディー)”を称え、食を通じた喜びをさらに深めていただくために、このたびのプレゼントキャンペーンを展開します。この取り組みを通じて、より多くの皆さまにハイアットのレストランやダイニング体験をより身近に感じていただくとともに、

食の持つパワーと魅力を再発見しながらFoodie体験をお楽しみいただける機会をご提供いたします。

ワールド オブ ハイアット Be More Foodie

本キャンペーンの概要は以下の通りです。

ワールド オブ ハイアット プレゼントキャンペーン Be More Foodieについて

応募期間:2025年4月10日(木)~2025年5月20日(火)

プレゼント内容:日本全国のハイアット ホテルのお食事券

応募方法

- ワールド オブ ハイアットにご入会いただき、ワールド オブ ハイアット公式LINEアカウントとIDの連携を行ったうえで、キャンペーンページ内のキャンペーンに「応募する」ボタンからエントリーください。ワールド オブ ハイアットのご入会は無料です。ご入会はこちらから:https://www.hyatt.com/ja-JP/member/enroll- ワールド オブ ハイアットに入会済で、LINEアカウントのID連携が完了しているお客様は、キャンペーンページ内のキャンペーンに「応募する」ボタンからエントリーください。

当選発表:キャンペーン応募期間の終了から約3週間以内に、ワールド オブ ハイアットのアカウントに登録されているお客様のEメールアドレスまたはLINEメッセージを通じて、当選候補者の方へご連絡いたします。

ワールド オブ ハイアット LINE公式アカウント QRコード

https://lin.ee/ebbfrGT

ワールド オブ ハイアット Be More Here

ワールド オブ ハイアット ジャパン・アンバサダーの岸優太さんのオフィシャルムービー

ワールド オブ ハイアットのジャパン・アンバサダーを務めるNumber_iの岸優太さんが登場するオフィシャルムービーでは、食べることが大好きな岸優太さんが、ハイアットのホテルステイに欠かせないフーディー(美食)体験<Be More Foodie>を堪能する様子がご覧いただけます。

https://liff.line.me/2004998297-YwZXnA1d/campaign/CAM0013

岸優太さんのプロフィール

岸 優太 (Kishi Yuta)

1995年9月29日生まれ。

2023年10月、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと共にNumber_i(ナンバーアイ)を結成。

2024年1月、ファーストデジタルシングル「GOAT」をリリースし、デビュー。

音楽活動を中心に活躍の幅を広げている。

※ 本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび(または)その関連会社を指す用語として使用されています。