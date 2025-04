音が気になる場所でも使いやすい静音キーボード2種類を5月上旬に発売

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO:牧 寛之)は、2.4GHz無線接続モデルのキーボードとマウスのセット「BSKBW340SBK」と、有線接続モデルのキーボード「BSKBU340BK」を2025年5月上旬より順次出荷、販売いたします。

2商品はともに、音が気になる場所でも使いやすいタイピング音を抑えた静音機構を採用しています。キーはメンブレン方式のため、しっかりとした操作性を実現します。入力しやすい角度に調整できるスタンド付きで、使用時の疲労を軽減します。ドライバーインストール不要で、かんたんに接続できます。

※画像の商品は「BSKBW340SBK」です。※画像の商品は「BSKBW340SBK」です。※画像の商品は「BSKBU340BK」です。2.4GHz無線接続モデルのキーボードとマウスのセット「BSKBW340SBK」※キーボードとマウス以外は付属しません。

付属のレシーバー1つでキーボードとマウスともにかんたんに接続できます。単3電池1本で約1.2年動作する省電力設計(※)です。

マウスもキーボードと同様に静かな場所でも気にならない静音設計です。また高感度BlueLEDを搭載しておりスムーズな操作が可能です。

※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合。当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。

「BSKBW340SBK」商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bskbw340sbk.html有線接続モデルのキーボード「BSKBU340BK」※キーボード以外は付属しません。

USB Type-AケーブルをUSBポートに挿すだけで接続できます。

「BSKBU340BK」商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/bskbu340bk.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/264_1_cd6c8d2f6d59b6d12adb341802f83b4a.jpg ]マウス・キーボード・入力機器 一覧 :https://www.buffalo.jp/product/category/input.htmlキーボードあれこれガイド :https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/keyboard-arekore.htmlマウスの選び方ガイド :https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/mouse-guide.html

※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。

※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。

※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。

※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.