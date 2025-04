【2025年サンリオキャラクター大賞】プレートネックレスで投票＆応援。3種類のペンダントトップ×90キャラクターで270通りの組み合わせが楽しめる！あなたの推しをカタチに。5月23日（金）まで予約受付

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:青木 興一)は、株式会社サンリオが開催する人気投票イベント「2025年サンリオキャラクター大賞」とのコラボレーションアイテム「プレートネックレス」を2025年4月10日(木)~5月23日(金)の期間限定で予約受付を行います。

このたびの新作は「2025年サンリオキャラクター大賞」と連動したプレートネックレスです。ペンダントトップのデザインは全3種類から、中央の刻印は90キャラクターから選んで作成することができます。

「2025年サンリオキャラクター大賞」への投票は、1点購入ごとに50票が選んだキャラクターの最終結果に反映されます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_1_bc6b27d3a1d8a72bc16ffbab86f241d7.jpg ]「サンリオキャラクター大賞 連動企画」 コラボレーションアイテム詳細[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_2_aecc2865aee82cfda61bbce9acc934d3.jpg ]選べるキャラクター

ナモロール、ポチャッコ、クロミ、ポムポムプリン、ハローキティ、マイメロディ、けろけろけろっぴ、ハンギョドン、タキシードサム、リトルツインスターズ、あひるのペックル、こぎみゅん、バッドばつ丸、はなまるおばけ、ウィッシュミーメル、ぐでたま、マイスウィートピアノ、KIRIMIちゃん.、コロコロクリリン、ウサハナ、がおぱわるぅ、SHOW BY ROCK!!、まるもふびより、マロンクリーム、かぶきにゃんたろう、yoshikitty、みんなのたあ坊、ディアダニエル、チャーミーキティ、ぽっきょくてん、ぼんぼんりぼん、ルロロマニック、ハローミミィ、シュガーバニーズ、まいまいまいごえん、ジュエルペット、ぺたぺたみにりあん、ニャニィニュニェニョン、リトルフォレストフェロォ、タイニーチャム、チアリーチャム、パティ&ジミー、おさるのもんきち、歯ぐるまんすたいる、アグレッシブ烈子、チョコキャット、ゴロピカドン、アドローザトルマリィ、パタパタペッピー、ミュークルドリーミー、BUDDYEDDY、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、イチゴマン、ビートキャッツ、かしわんこもち、パウピポ、フレッシュパンチ、リルリルフェアリル、いちごの王さま、ザシキブタ、ハミングミント、カリバディクス、ぱんくんち、ウメ屋雑貨店、ぽこぽん日記、ノラネコランド、クマミレン、くすりの福太郎、シュガーメヌエット、ぼさにまる、ザ ボードビルデュオ、るるる学園、ウィアーダイナソアーズ!、メローチューン、シンカイゾク、ウィンキーピンキー、たらいぐまのらんどりー、ザ ラナバウツ、てのりくま、バニー&マッティ、ニョッキ&ペンネ、プワワ、セブンシリードワーフ、タイニーポエム、パンナピッタ、リスル、スポーティングベアーズ、チェリーナチェリーネ、パンダップル、スウィートコロン

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_3_135a14028dd05220e867d565e44c74bd.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_4_645793e99fc71e40f6c220d525366ae6.jpg ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_5_5b588b019dd6ea52aea855e6e5eaf439.jpg ]サンプル展示詳細

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてのサンプルの展示を行います。是非この機会にお立ち寄りください。

※展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/756_6_82916ced8c5d4e6d5085f0738354f08e.jpg ]サンリオキャラクター大賞とは

サンリオの月刊紙「いちご新聞」上で1986年にスタートした人気投票イベントです。

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、 WEBやサンリオショップなどからの投票数により順位を決定します。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L657354

(C)2025 SANRIO/SEGA FAVE

(C)2025 SANRIO/SHOCHIKU

(C)2025 JMA Co., Ltd.

CHOCOLATE JAPANCD PC SP-M S/T・F BP 著作(株)サンリオ

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー(U-TREASURE) https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口(ユートレジャーオンラインショップ)

◆お問い合わせフォーム>> https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail>> onlineshop@u-treasure.jp

◆X(旧Twitter)>> https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram>> https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE>> https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook>> https://www.facebook.com/utreasure.official