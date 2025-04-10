「たまごっちのプチプチおみせっち」のコラボカフェをカプコンカフェ 池袋店＆梅田店で開催　まめっちやくちぱっちのイメージメニューが可愛いイラストを大公開！

株式会社カプコン

2025年5月2日（金）～2025年6月19日（木）の期間中、カプコンカフェ池袋店と梅田店の2店舗において、株式会社バンダイの人気コンテンツ「たまごっちのプチプチおみせっち」とのコラボメニューやグッズを展開いたします。



■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボのメインビジュアルはこちら！

今回のコラボレーションのメインビジュアルでは、まめっちをはじめ、くちぱっち、めめっち、ふらわっちなどの人気なたまごっちたちが、それぞれの“おみせ”をモチーフとしたメニューを楽しんでいるかわいらしいイラストが描かれています。

現在、こちらのメインビジュアルを基にコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中です。

今後の情報にご期待ください！

■カプコンカフェ 池袋店 「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/topics/post-84.html

■カプコンカフェ 梅田店 「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ告知サイト

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/topics/post-38.html



■予約システム

カプコンカフェのご利用には事前にお席をご用意する「ネット予約」がオススメです。

ご来店された際、混雑状況によってはご案内ができない場合も御座いますので、

事前の「ネット予約」をぜひご利用ください。

なお、グッズ商品につきましてはカフェエリアのご利用が無くてもご購入いただけます。



皆様のご来店をお待ちしております。



▼カプコンカフェ 池袋店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/20190?isfixshop=true

▼カプコンカフェ 梅田店 予約ページ

https://booking.resebook.jp/webrsv/vacant/s014341101/28574?isfixshop=true

※店舗により予約ページが異なりますので、ご注意ください。



■「たまごっちのプチプチおみせっち」コラボ開催概要■

・店舗 ：「カプコンカフェ 池袋店」

東京都豊島区東池袋一丁目30番3号 グランドスケープ池袋 3F

03-5904-9106

【公式サイト】

http://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/ikebukuro/

「カプコンストア＆カフェ 梅田店」

大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田店 13F

06-4256-8248

【公式サイト】

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/ (https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomcafe/umeda/)

・開催期間 ：2025年5月2日（金）～2025年6月19日（木）

・カフェ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Capcom_Cafe



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