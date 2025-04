ユニセックスギフトで母の日を祝おう！「niko and ...」が提案する男女問わず贈りやすい母の日おすすめギフトが2025年4月11日（金）より発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、2025年4月11日(金)より国内の「niko and ...」全店舗と、「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)を始めとするオンラインストアにて母の日ギフトを販売いたします。また、店舗と公式WEBストア and STでは「niko and ...」オリジナルのラッピングもご用意しております。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。来る5月11日(日)の母の日に向け、男女問わず贈りやすいアイテムを企画し、“ユニセックスな母の日ギフト”として複数のアイテムを展開します。

人気のトートバッグやエプロンには新デザインの柄をプラスし、実用性とデザイン性を兼ね備えたギフトとしてラインアップします。さらにドライフラワーなど手軽に贈れる雑貨アイテムも取り揃え、さまざまなシーンに寄り添うギフトを用意しました。特別にギフト探しをする人だけではなく、日常の買い物の中で、ふと「大切な人に贈りたい」と思えるようなアイテムとスタイルを提案します。

■「niko and ...」母の日ギフト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2579_1_da5124e93217803091a275488d76f84a.jpg ]

■「niko and ...」母の日ギフト商品詳細

華やかなカラーリングのドライフラワーブーケは、水やり不要で手軽に楽しめます。

パッケージには『あなたの日々が充実しますように』というメッセージが添えられているのもポイントです。

商品名:ドライブーケ

価格:2,750円(税込)

カラー展開:ピンク / イエロー / ホワイト

優しい風合いのドライフラワーとバルーンの組み合わせが可愛いドライフラワーバルーン。

自立可能でそのままお部屋に飾ることができ、カジュアルにドライフラワーを楽しめるインテリアアイテムです。お求めやすい価格になっており、プラスワンアイテムとしてもおすすめです。

商品名:ドライフラワーバルーン

価格:1,540円(税込)

カラー展開:MIX / ピンク / イエロー / ラベンダー

「niko and ...」で人気の巾着トートバッグを、華やかなデザインに仕上げました。カラーごとに異なる柄もポイントです。

商品名:巾着トート

価格:2,420円(税込)

カラー展開:イエロー / オレンジ / ブルー

長傘タイプの日傘の中でもさらに大きめで、紫外線からしっかりガードをしてくれる女性の強い味方。持ち手を少し太めにすることで「niko and ...」らしいユニセックスなテイストにしているところがポイントです。

商品名:ニコロゴ テープ傘

価格:3,300円(税込)

カラー展開:ブラック

シンプルなストライプに、肩紐やポケット、裾に入っているブロックプリント風のデザインがポイントです。ブルーは巾着トートと同じデザインになっており、セットでのプレゼントもおすすめです。

商品名:ストライプエプロン

価格:2,970円(税込)

カラー展開:オレンジ / ブルー

毎年好評の先染め刺繡エプロン。優しいカラーリングに、大人っぽい筆記体のニコロゴ刺繍がワンポイント。さっと被れて使いやすい形状です。

商品名:先染め刺繍エプロン

価格:2,750円(税込)

カラー展開: ナチュラル/イエロー/チャコール

■「niko and ...」オリジナルラッピング詳細

1. 「niko and ...」店舗でご購入の場合

種類:巾着バッグ

サイズ:S / M / L / LL

価格:S / M / L \330(税込) LL \550(税込)

2. 「niko and ...」公式WEBストア and STでご購入の場合

種類:and ST限定 巾着バッグ

サイズ:S / L

カラー:【S】ピンク / イエロー 【L】オレンジ / ブルー

価格:【S】\660(税込) 【L】\1,320(税込)

※こちらの巾着バッグを一緒にお買い上げいただき、ご自身でラッピングしていただく仕様となります

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開(2025年3月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/ <Instagram>https://www.instagram.com/adastria_official/