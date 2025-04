ABC-MARTが展開するNew Balanceのスニーカーキャンペーンに話題の韓国ボーイグループ『BOYNEXTDOOR』が登場！平日と休日のスタイルで新作モデルを履きこなすビジュアル・ムービー公開

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:野口実)は、韓国の6人組ボーイグループ「BOYNEXTDOOR(ボーイネクストドア)」を起用したニューバランスのビジュアル・ムービーを公開いたします。また、特設サイトでは、撮影現場でのメンバーの様子を記録したメイキングやインタビューなども公開しています。

●公開先 特設サイトURL:https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000963/(https://www.abc-mart.net/shop/e/e1000963/)

■今話題の「BOYNEXTDOOR」がスニーカーを履きこなすビジュアル・ムービーが公開

今回のキャンペーンでは、New Balanceのスニーカーが親しみやすく、日常に寄り添う存在であることを発信するため、「LIKE ALWAYS」をテーマとしたビジュアル・ムービーを公開。

今、世界的にも注目を集める韓国の人気ボーイグループ「BOYNEXTDOOR」を起用し、ムービーでは、メンバー6人がNew Balanceの「UA950」と新作の「U509」を軽やかに履きこなします。メンバーが生活を共にする家を舞台に、平日のルーティンや休日の過ごし方を描いています。どんな一瞬にもNew Balanceが共にあり、飾らず、それでいて個性のあるそれぞれのスタイルに注目です。

撮影現場でも普段と変わらない親しみやすさを持つメンバーの素顔が垣間見えるメイキング・インタビューもぜひご覧ください。

<UA950 本編>

<U509 本編>

■インタビュー

Q1. 撮影の感想をお願いいたします。

RIWOO

僕たち「BOYNEXTDOOR」という名前のように、とても親しみやすく、子供の頃からとても好きだったブランドであるNew Balanceとご一緒できて、とてもうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです。

Q2. 今日履いているスニーカーでお気に入りのポイントはどこですか?

LEEHAN

UA950はソールがやわらかくて弾むよう履き心地です。どんなスタイルにも、ファッションにもマッチするため、幅広い場面で活躍すると思います。

Q3. どんな人にこのスニーカーを履いてほしいですか?

JAEHYUN

いつでもどこでも気軽に履けるという点が、この商品の良さだと思います。この映像をご覧になっている皆さんにぜひおススメしたいです!

Q4. 今回のスニーカーをどんな時に履くといいと思いますか?

WOONHAK

学生の人は友達と出かける時に、会社員の方は通勤の時に気軽に履いていけるのではないかと思います。

Q5. 今回の撮影のテーマは “モーニングルーティン”でした。

朝、必ずやるルーティンは何かございますか?

TAESAN

僕のモーニングルーティンといえば、起きてすぐに必ず歯を磨きます。

Q6. この動画をご覧になる方々にメッセージをお願いします。

SUNGHO

ABC-MART、New Balance、そして僕たちBOYNEXTDOORと一緒に、新たな春を元気よく迎えましょう!

■ 購入者特典!メンバーのステッカーがもらえるノベルティキャンペーン

ABC-MARTおよびABC-MART GRAND STAGEの一部店舗と公式オンラインストアにて、New Balanceの「UA950」または「U509」をご購入された方を対象に、先着順でオリジナルステッカーをお渡しするノベルティキャンペーンを実施いたします。

<キャンペーン概要>

特典 :オリジナルステッカー7枚入り

(全員集合1種&各メンバー6種) 先着順

対象商品:UA950、U509

対象期間:4月3日(木)~

対象店舗:ABC-MARTおよびABC-MART GRAND STAGEの一部店舗

公式オンラインストア

※ノベルティは、対象シューズを1点お買い上げ毎に、1点の配布となります。

※特典の数には限りがございます。配布完了次第、終了とさせていただきます。

※対象商品の在庫及び特典の数は店舗によって異なります。

■ BOYNEXTDOOR プロフィール(P)&(C) KOZ Entertainment

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ。BOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。

2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した。2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週(集計期間4月15日~21日)に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位、日本でもオリコン週間および合算アルバムランキングそれぞれ1位(4/29付)を獲得した。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位(7/10付、7/22付)、日本レコード協会プラチナディスク認定(7月度)を獲得するなど大きな話題を呼んだ。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらにBillboard Japan Hot Shot Songs(集計期間:2025/1/6~12)1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位(1/9~2/14付)を獲得、さらに米ビルボードのグローバル(米国を除く、2/1付)で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、昨年12月の韓国仁川公演を皮切りに、日本も含め合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1'』が大盛況のうちに開催され、アンコール公演となる日本初アリーナ単独公演『BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' ENCORE IN JAPAN』そして韓国でのファイナル公演「BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' FINAL」が決定するなど次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

■商品概要

● UA950

「いつでもどこでも快適に」をコンセプトにしたUAシリーズから「DynaSoft UA950」が新登場。New Balanceのロゴをさりげなくあしらい、レイヤードデザインのスエード、メッシュアッパーに、歩行時の力に合わせた内外非対称のアッパーとソールを設計。程よい厚みのあるDYNASOFTミッドソールと、防滑性・耐久性に優れたアウトソールが、やわらかく弾むような履き心地を提供。トレンド感と歩きやすさを兼ね備えた一足です。

価格 :\11,990(税込)

カラー:[上段]BLACK(A1)、NAVY(CD1)、BLACK(CA1)

[下段]WHITE(B1)、LIGHT GRAY(CB1)

サイズ:[上段]22.5cm~29.0cm(0.5cm刻み)

[下段]22.5cm~26.0cm(0.5cm刻み)

販売店舗:ABC-MART店舗および公式オンラインストア

ABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストア

New Balanceの2000年代のランニングシューズを、洗練したファッションアイテムとして昇華したアジア限定モデル「U509」が新登場。パーツの少ないシンプルでスリムなデザインに、シンセティックレザーとメッシュが抜け感を演出。ソールにはクッション性の高いABZORB素材を使用し、ファッションだけでなく履き心地の良さも提供したモデルです。

価格 :\12,980(税込)

カラー:BLACK(A1)、NAVY(CD1)

サイズ:22.5cm~29.0cm(0.5cm刻み)、30.0cm

販売店舗:ABC-MART GRAND STAGEおよび公式オンラインストア

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名:株式会社エービーシー・マート

代表者:野口実

所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティ ウェスト19階

設立 :1985年6月6日

事業内容:靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

<お客様からの問い合わせ先>

電話:0120-936-610

対応時間:10:00~17:00(平日月曜から木曜)