3月度GD認定～SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」」がトリプル・プラチナ認定！
一般社団法人日本レコード協会
SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」」(シングル)
乃木坂46「ネーブルオレンジ」(シングル)
SKE48「Tick tack zack」(シングル)
King & Prince「HEART」(シングル)
Stray Kids「Scars / ソリクン -Japanese ver.-」(シングル)
SixTONES「バリア」(シングル)
サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」(アルバム)
マキシマム ザ ホルモン「ロッキンポ殺し」(アルバム)
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-595-0c0e3fb6095d53c12fb125932c5e99e1.pdf
認定ランク：最低累計正味出荷枚数
日本レコード協会は、2025年3月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。
▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/gd.html
・トリプル・プラチナ認定
SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」」(シングル)
・ダブル・プラチナ認定
乃木坂46「ネーブルオレンジ」(シングル)
・プラチナ認定
SKE48「Tick tack zack」(シングル)
King & Prince「HEART」(シングル)
Stray Kids「Scars / ソリクン -Japanese ver.-」(シングル)
SixTONES「バリア」(シングル)
なにわ男子「Doki it」(シングル)
サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」(アルバム)
マキシマム ザ ホルモン「ロッキンポ殺し」(アルバム)
その他、3月度は5作品(シングル2作品、アルバム3作品）がゴールド認定となりました。
認定作品一覧は以下からもご覧いただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-595-0c0e3fb6095d53c12fb125932c5e99e1.pdf
認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）
以上