3月度GD認定～SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」」がトリプル・プラチナ認定！

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一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年3月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。


▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/gd.html


・トリプル・プラチナ認定


SEVENTEEN「SEVENTEEN JAPAN 4TH SINGLE「消費期限」」(シングル)






・ダブル・プラチナ認定


乃木坂46「ネーブルオレンジ」(シングル)






・プラチナ認定


SKE48「Tick tack zack」(シングル)






King & Prince「HEART」(シングル)






Stray Kids「Scars / ソリクン -Japanese ver.-」(シングル)






SixTONES「バリア」(シングル)







なにわ男子「Doki it」(シングル)




サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」(アルバム)






マキシマム ザ ホルモン「ロッキンポ殺し」(アルバム)






その他、3月度は5作品(シングル2作品、アルバム3作品）がゴールド認定となりました。



認定作品一覧は以下からもご覧いただけます。


https://prtimes.jp/a/?f=d10908-595-0c0e3fb6095d53c12fb125932c5e99e1.pdf


認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）



以上