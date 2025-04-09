ブルーモにて有名投資家たぱぞうさんの公式ポートフォリオが追加されました！
長期資産運用向け米国株・ETF投資アプリを提供するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中村仁、以下「ブルーモ」という）は運営する投資アプリ「ブルーモ」にて有名投資家のたぱぞうさんの公式ポートフォリオを新たに公開しました。
公開にあたって、たぱぞうさんの運営する投資ブログ「たぱぞうの米国株投資」にてポートフォリオの解説記事も公開されています。
たぱぞうさんについて
たぱぞうさんはチャンネル登録者数24万人のYouTubeチャンネル「たぱぞう投資大学」や月間100万PV超の投資ブログ「たぱぞうの米国株投資」を運営している人気投資家で、米国株を中心に投資初心者も学べるコンテンツを提供しています。
YouTubeチャンネル「たぱぞう投資大学」 https://www.youtube.com/@tapazou29
投資ブログ「たぱぞうの米国株投資」 https://www.americakabu.com/
ブルーモについて
ブルーモではたぱぞうさんのような有名投資家のポートフォリオをコピーして投資を行うことができます。
ポートフォリオをコピーした後、アプリで指示すると目標ポートフォリオに近づくように自動で注文を計算し、取引を執行するポートフォリオ投資を行うことができます。
1株最低200円から取引が可能ですので、株価の高い銘柄もポートフォリオどおりに取引することができます。
会社概要
会社名：ブルーモ証券株式会社
所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404
代表者：代表取締役CEO 中村 仁
設立日：2022年6月9日
事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号
取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/
公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp
公式SNS：
X：https://x.com/Bloomo_invest
YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy
ブルーモ公式X(@Bloomo_invest)では毎日、米国市場に関する情報を発信しています。また、2025年2月からブルーモ公式YouTubeチャンネル「中村 仁の投資アカデミー - Bloomo Academy -」を開始して、米国経済・米国株に関する動画を毎週配信しています。
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お問い合わせ先
ブルーモ証券株式会社 広報担当：佐藤、千田
メールアドレス：pr@bloomo.co.jp