アイレット、Google Cloud パートナー企業として「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」の2部門を受賞

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、2025年4月9日~11日にラスベガスにて開催されている Google Cloud Next '25 で発表された「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において、「Artificial Intelligence - Japan」と「Talent Development - Japan」の2部門を受賞したことをお知らせします。

■2025 Google Cloud Partner Award of the Year について

「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」は、Google Cloud において優れたソリューションを提供したパートナーを表彰するプログラムです。アイレットは、業務効率化をはじめとする顧客の課題解決に向けた、生成 AI の導入・活用実績とソリューション提供が評価され、今年度新たに設立された「Artificial Intelligence - Japan」を受賞しました。さらに、Google Cloud に関する知見・技術力向上への取り組みが評価され、「Talent Development - Japan」を受賞しました。「Talent Development - Japan」においては、2023年以来2度目の受賞となります。

- Artificial Intelligence:Google Cloud の生成 AI を活用し、顧客のビジネス変革を支援したパートナーを表彰- Talent Development :Google Cloud 認定 資格 による最先端のクラウド技術に関するトレーニングやスキルアップ、リスキリングを通じて、チームのクラウドスキルの向上と推進に取り組んでいるパートナーを表彰

Google Cloud 公式ブログ:https://cloud.google.com/blog/topics/partners/2025-partners-of-the-year-winners-next25

■アイレットの Google Cloud における実績

アイレットは、クラウドの導入設計から構築・運用・保守までを行なうフルマネージドサービス「cloudpack」の提供を2010年より始め、日本を代表するクラウドインテグレーターとして多くの実績を重ねてまいりました。2019年にはその実績が評価され、Google Cloud Partner Advantage プログラムにおいて Google Cloud のプレミア パートナー - Sell および Service エンゲージメント モデルの認定を取得し、2021年にはマネージド サービス プロバイダ(MSP)認定を取得、2023年には Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン4.0における認定を日本のパートナーで初めて取得しました。

また、Google Cloud 生成 AI ソリューション支援パートナーに認定され、短納期・低価格で Google Cloud の生成 AI 導入を実現する「かんたん AI パック」や Vertex AI Search for commerce の活用で顧客満足度の向上を実現する「EC サイト向け AI 検索ソリューション」などの提供を通じ、生成 AI を活用したビジネス変革を支援しています。

Google Cloud 導入事例: https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=gcp(https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=gcp&case_category=all&case_industry=all&case_project=all&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20250409gcpr)

■エンジニアのスキル開発における取り組み

アイレットは、全社的に認定資格の取得を推進しており、受験料の全額補助や資格保有報奨金などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨める環境を整備しています。さらに、事業部やセクション単位での技術勉強会開催、全社的な事例共有会の定期開催、オウンドメディアでの技術解説記事の公開などを通して、常に最新技術の習得を支援しています。

これらの取り組みは、デジタル技術の進展が著しい現代において、エンジニアが変化に柔軟に対応し、個々の価値を高め続けることを目的としています。その結果、Google Cloud Partner Top Engineer に15名が選出されるなど、外部からの高い評価を得ています。

エンジニアのキャリアアップ支援について:https://www.iret.co.jp/recruit/career/career_advance/

■Google Cloud グローバル パートナー エコシステム担当プレジデント Kevin Ichhpurani 氏からのエンドースメント

Google Cloud パートナー アワードは、革新的なソリューションの提供と高度な専門知識を通じて、顧客に対して並外れた価値を創出したパートナーを表彰するものです。Google Cloud は、アイレットを2025年 Google Cloud パートナー アワードの受賞者として発表し、この1年間にわたる顧客の成功を支援したパートナーの貢献を祝福できることを嬉しく思います。

■アイレット株式会社 代表取締役社長 岩永 充正のコメント

当社はこれまで、生成 AI を活用した最先端のソリューション提供を通じて、顧客の業務効率化や課題解決を支援すると共に、Google Cloud 認定資格の取得やナレッジ共有などを通じて人材育成にも注力してまいりました。今回の受賞は、これらの取り組みが高く評価された結果であり、Google Cloud のパートナーとしての貢献が認められたことを大変嬉しく思います。

アイレットは今後も Google Cloud の最新技術を活用し、企業のビジネス変革を加速させると共に、クラウド人材の育成を通じて、デジタル社会の発展に寄与してまいります。

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 :2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud は、Google LLC の商標です。