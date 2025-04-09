『あんさんぶるスターズ！！』ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」4月9日（水）より全世界一斉配信開始！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」が4月9日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！


　


ダンスドリームユニット『MODE/D』が贈る、ファンの為、自分の為、限界に挑む彼らのダンサブルな楽曲にご期待下さい♪


　


ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」配信


https://fwinc.lnk.to/JmRYz9



ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」MV


https://youtu.be/ODrfdLdIiCg



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ODrfdLdIiCg ]


　


詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト


（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！


　


■配信リリース情報


2025年4月9日（水）配信


「LOCK YOUR GAZE」


　


作詞：磯谷 佳江


作曲 / 編曲：UTA（TinyVoice,Production）


　


【収録内容】


01.LOCK YOUR GAZE


02.LOCK YOUR GAZE（Instrumental）


　


【MODE/D】


衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)


　


(C) 2014-2019 Happy Elements K.K


　


■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/


■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info


■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/


■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars