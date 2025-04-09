『あんさんぶるスターズ！！』ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」4月9日（水）より全世界一斉配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」が4月9日（水）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！
ダンスドリームユニット『MODE/D』が贈る、ファンの為、自分の為、限界に挑む彼らのダンサブルな楽曲にご期待下さい♪
ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」配信
https://fwinc.lnk.to/JmRYz9
ダンス選抜曲「LOCK YOUR GAZE」MV
https://youtu.be/ODrfdLdIiCg
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ODrfdLdIiCg ]
詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！
■配信リリース情報
2025年4月9日（水）配信
「LOCK YOUR GAZE」
作詞：磯谷 佳江
作曲 / 編曲：UTA（TinyVoice,Production）
【収録内容】
01.LOCK YOUR GAZE
02.LOCK YOUR GAZE（Instrumental）
【MODE/D】
衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、守沢 千秋 (CV：帆世 雄一)、巴 日和 (CV：花江 夏樹)
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info
■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/
■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars