静岡県トラック協会様にて船井総研ロジの経営コンサルタントが「時間外労働上限規制から１年、運送業の最新動向と時流」をテーマに講演しました
2025年3月13日（木）、静岡県トラック協会様にて、船井総研ロジの経営コンサルタント 齊藤 史織
が「時間外労働上限規制から１年、運送業の最新動向と時流」をテーマに講演しました。
■講演概要
講演テーマ：時間外労働上限規制から１年、運送業の最新動向と時流
主催：静岡県トラック協会様
日時：2025年3月13日（木）
■講演者情報
船井総研ロジ株式会社
物流ビジネス支援部 エグゼクティブコンサルタント 齊藤 史織
運送・物流会社を専門に、業績アップや生産性向上を目的としたコンサルティングを行っている。近年ではDXを軸に50社以上の物流企業のコンサルティングで培ったノウハウをもとに、企業規模や課題・目的に合わせた、最適なデジタルシフトの提案や、デジタルツールの導入支援を得意としている。
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過去講演テーマ・実績
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会社紹介
船井総研ロジ株式会社は、「社員が誇れる物流企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」(https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/)を運営しています。
会社概要
会社名：船井総研ロジ株式会社
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com
ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)
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