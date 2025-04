新ブランド“ティアード”に特化した【Alison Tiered/アリソンティアード】2025年からテストマーケティングスタート。

株式会社クロシェ【アリソンティアード】2025年春デビュー

「ここち良さを、あたらしい視点から」を企業理念に掲げるレディースアパレルの株式会社クロシェ(代表取締役:沼部 健、本社:神戸市中央区=以下、クロシェ)は、新ブランド【Alison Tiered/アリソンティアード】を2025年4月からローンチいたします。

ブランドのタグライン

be freed with tiered with our tiered collection/ティーアドで解き放つ

【Alison Tiered/アリソンティアード】は、段々に切り替えのあるティアードデザインだけに特化したアパレルブランドです。例えばワンピースやトップスは、ティアードデザインとエンボスの素材感で体にまとわりつかないので、暑い夏にもべたつかず体型を拾わないのが特徴です。

タグラインには身にまとうことで堅苦しさや重さ・暑さ・気になる体型・コーディネートのしんどさ・気持ちなどから解放され、自信を手に入れるという意味が込められています。

アリソンティアードHPオープン :https://www.cloche.shop/f/alison-tiered

絞り込んだアイテム

ワンピース・トップス・バッグ

ティアードのデザイン性と、ブランドの特徴をより研ぎ澄ますアイテム展開です。

ワンピースとトップスは、すっきりと見せてくれる胸元の切替と、体型カバーも叶うふんわりティアードシルエットです。

長く垂れた幅広の肩ストラップは、下着がひびかないだけでなく、1枚でもコーディネートを華やかに見せるデザインです。

エンボス加工のさらっと軽い着心地の生地で、長く続く暑い日にも涼しい、オールシーズンアイテム。

ウォッシャブルに加え速乾性でシワにもなりにくいのでお手入れもしやすく、スマホなどもすっぽり入るサイズの両サイドポケット付きです。

バッグは洋服と同じ軽い素材を使用した、A4サイズが入るワンショルダータイプです。

シルバーの裏地はアクセントになるだけでなく、撥水加工と便利な内ポケット付き。入れ口は荷物の出し入れがしやすいゴム仕様です。

販売は公式オンラインショップと全国 百貨店 のポップアップショップのみ

ポップアップは、4月9日(水曜)~15日(火曜)開催の高松三越本館1階ステージを皮切りに、4月16日からは自社のプレスルーム「クロシェ青山プレイス」で5月末まで長期ポップアップを開催いたします。

公式オンラインショップは4月9日(水曜)12:00にオープン、予約販売でスタートし4月後半から順次配送を予定しております。

ラインナップの一例

ブランド概要

【アリソンティアード】ワンピース/camellia【アリソンティアード】ワンピース/cotton clouds【アリソンティアード】バッグ/countryside【アリソンティアード】トップス/countryside【アリソンティアード】ワンピース/water drop【アリソンティアード】トップス・ワンピース・バッグ(左から)【アリソンティアード】トップス/ripples

ブランド名:Alison Tiered/アリソンティアード

立体感のあるティアードデザインが特徴のブランド

デビュー:2025年4月

タグライン:be freed with our tiered collection(ティアードで解き放たれる)

展開アイテム:ワンピース・トップス・バッグの3型

展開カラー:それぞれ6色柄

価格帯:ワンピース24,200円・トップス19,800円・バッグ9,900円(全て税込)

販売:公式オンラインショップ・全国百貨店POP UP SHOP・Jasmin Speaks各店舗・クロシェ青山プレイスなど

タイプ:レディース

ポイント:インナーやアウター、小物の組み合わせでシーズンレス・シーンレスに様々なスタイリングをお楽しみいただけます。

Alison Tiered公式HP :https://www.cloche.shop/f/alison-tiered【アリソンティアード】イメージ画像( モデル 身長175cm)