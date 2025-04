ネモフィラ3分咲きです（国営ひたち海浜公園）

一般財団法人 公園財団みはらしの丘 撮影/2025年4月9日

「みはらしの丘」では、ネモフィラが4月9日現在「3分咲き」となっており、場所によっては花数が多くなっているエリアもあります。

今年の見頃は平年並みで、4月18日に「見頃(7分咲き)」を迎え、20日に「見頃」になると予想しています。見頃のピークは、例年1週間~10日程となります。

※開花予想は、今後の天候により変化いたします。あらかじめ、ご了承ください。

ネモフィラの移ろいイメージ

ネモフィラ開花予想2025年4月9日現在最新のネモフィラ開花予想はこちら :https://hitachikaihin.jp/forecast/forecast-nemophila/生育中

during the growing

咲き始め

began to bloom

3分咲き

30% in bloom

5分咲き

50% in bloom

見 頃(7分咲き)

Good(70% in bloom)

見 頃

Best(in full glory)

見 頃(後半)

Good(past the peak)

なごり花

The peak is gone

※ネモフィラの開花時期は多くのお客様にご来園いただいています。混雑が予想される土日・GW期間

やお昼前後の時間帯を避けた分散来園に、ご協力をお願いいたします。

国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター

国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。



国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係

〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

TEL:029-265-9001

FAX:029-265-9339



【公式ホームページ】

https://hitachikaihin.jp/



【公式SNS】

Facebook:https://www.facebook.com/hitachikaihin

X:https://twitter.com/HitachiKaihin

Instagram:https://www.instagram.com/hitachikaihin/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCz2UYvtN3d3nxX3gKccOaZA