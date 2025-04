FOSTEX初のeスポーツ大会が大盛況！ 「FOSTEX CUP in Colosseo」白熱の決勝戦、Rura選手が優勝！

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」)のグループ会社である株式会社モンドリアン(本社:東京都中央区、代表取締役:角田拓志、以下「モンドリアン」)は、2025年3月30日に開催されたフォートナイトの1v1ソロトーナメント「FOSTEX CUP in Colosseo」(以下、本大会)が盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

本大会は、フォステクス カンパニーが主催し、eスポーツチーム「ODD PLAN」が協力し、モンドリアンが企画運営を担当しました。プロと一般プレイヤーが1v1形式で対決する画期的な試みとして開催され、エントリー開始直後から注目を集めました。大会の模様はYouTubeでライブ配信され、多くの視聴者が白熱した戦いに注目しました。優勝者には賞金15万円とFOSTEX社製の最新ゲーミングヘッドホンが贈られ、eスポーツ界に新たな盛り上がりをもたらしました。

新たな競技シーンを創出! プロと一般プレイヤーのガチ対決

本大会は、FOSTEXが初めて主催するeスポーツ大会であり、特にプロプレイヤーと一般応募プレイヤーが1v1で競う形式は過去に例が少なく、競技シーンに新たな風を吹き込みました。

大会の注目度は高く、配信はYouTubeで最大同時接続600名を超え、総再生回数は9500回に達しました。また、Xでのインプレッション数は30万回を超え、大きな話題となりました。

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=ID1fR9qe-cE

実況・解説陣も豪華!トッププレイヤーが試合を深掘り

本大会の実況は、フォートナイト公式大会でも活躍する「トンピ?」氏が担当。さらに、ODD PLAN所属でアジアランキング上位の「ふーくん」選手、「ていらー」選手、「しゅんてゃん」選手が解説を務め、試合の魅力を深く伝えました。緻密な戦略と高度なスキルが交差する試合に、視聴者からは「解説が分かりやすい!」「また見たい!」と多くのコメントが寄せられました。

1v1の激闘を制したのはRura選手!圧倒的なプレイで栄冠をつかむ

本大会は、フォートナイトの人気ルール「ゾーンウォーズ」を採用し、ダブルエリミネーション形式で実施。8名のトッププレイヤーが激戦を繰り広げました。

決勝戦では、Rura選手がライバルHe-stin選手を相手に圧巻のパフォーマンスを披露。終盤のラウンドで冷静な立ち回りと正確なエイムを見せ、逆転勝利を果たしました。優勝したRura選手には、賞金15万円に加え、FOSTEX社製の最新ゲーミングヘッドホン「T50RPmk4g」が授与されました。

フォステクス カンパニーについて

フォステクス カンパニーは、1973年に創立された日本の音響機器専業メーカーであり、2023年に創立50周年を迎えました。 長年にわたり、スピーカーやアンプ、ヘッドホン、イヤホンなど、多岐にわたる音響機器を開発・製造し、世界中のプロフェッショナルや音楽愛好家から高い評価を得ています。

WebサイトURL:https://www.fostex.jp/company-info/

ODD PLANについて

ODD PLAN は、映像制作会社 株式会社サムシングファンが運営を行うeスポーツ事業部です。

チーム所属の「競技選手」「解説者」「ストリーマー」達と共に、大会出場、大会解説、eスポーツコンテンツ制作などを行います。本業である映像制作をプラスし、地方自治体、学校など、eスポーツをソリューションとして問題を解決する団体様と絡めていくなど、様々な盛り上がりを見せるeスポーツ業界の一翼を担う事を目標、目的とし活動していきます。

WebサイトURL:https://www.somethingfun.co.jp/oddplan

公式X:https://x.com/odd_plan

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL:https://mondrian.gg/

*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.

<会社概要>

商号:株式会社モンドリアン

本社所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役:角田 拓志

設立:2023年1月16日

資本金: 5,000,000円

※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

モンドリアンは、企業のメタバースプロジェクト成功のための最適なパートナーとして、これからも革新的なサービスを提供し続けてまいります。「メタバースプロジェクト」「メタバースゲーム制作」「マップ制作」にご興味をお持ちの自治体・企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら:https://mondrian.gg/contact/

株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、関西圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれています。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、土地の仕入から、建築、販売まで製販一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります。



株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL:https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL:https://oh.openhouse-group.com/



企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階(総合受付)・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 荒井 正昭

資本金 201億5,690万円

従業員数(連結)6,107名(2024年9月末時点)