Gap、Sean Wotherspoonがキュレーションする『GapVintage Drop2』をGap新宿フラッグス店で4月12日(土)に発売

ギャップジャ パン 株式会社

Gapのグローバル・ヴィンテージキュレーターであるSean Wotherspoon(ショーン・ウォザースプーン)は、Gapのアイコニックなアーカイブアイテムを世界中のカスタマーに提供するため「GapVintageプロジェクト」を始動しています。本プロジェクトは、Gapが創業した1969年以降に生み出された数多くのアーカイブアイテムを発展させるというブランドの取り組みを実現したものです。

2025年4月12日(土)、Seanがキュレーションする『GapVintage Drop2』をGap新宿フラッグス店で午前11時より数量限定で発売します。今回発売されるDrop2は、「Colors, patterns and classics from the archives」をテーマに、Tシャツやロゴフーディー、アノラック、ショートパンツ、バックパックなど、Springらしいカラーやプリントが際立つクラシックなVintageアイテムがラインナップ。コレクションには、Seanのシグネチャーロゴ「SW」の刺繍が施されています。

*商品の素材により一部刺繍が施されてない場合がございます。

GapVintage Drop2をご購入されたお客様を対象に、アーカイブアイテムのブランドタグやヴィンテージのカセットテープからインスピレーションを得てデザインされたオリジナルステッカーをプレゼント。更に、入店登録またはGapVintageをご購入していただいたお客様を対象に、Gap商品へSWロゴ刺繍を無料で入れられるチケットをギフトいたします。

新宿フラッグス店内にあるGap cafeでは、GapVintage Drop1で販売した限定ドリンクメニューが復活。Seanとコラボレーションした抹茶ソイラテとシナモンバター抹茶ソイラテ、ラテアートを4月12日(土)より期間限定で発売します。

Gapグローバル・ヴィンテージキュレーターのSean Wotherspoonは、次のように語りました。

「GapVintage Drop2には、素晴らしいデザインとシルエットのアイテムが沢山揃っています。ブランドのDNAを守りながら次世代へ受け継いでいくことはとても重要だと思っています。GapVintageのアイテムはどれも自分だけのストーリーを作れるところが大好きです。僕自身欲しいアイテムが沢山あります。」

GapVintage Drop2は、2025年4月12日(土)午前11時よりGap新宿フラッグス店で約350点、価格帯は1,990円~39,900円(税込み)で展開します。また、4月22日(東部標準時)より全米で発売されます。

GapVintageの詳細や今後の展開については、@gap、@gap_jp、@sean_wotherspoonをフォローしてご覧ください。

※画像は一部の商品です

GapVintage販売店舗

Gap新宿フラッグス店

開催期間:2025年4月12日(土)午前11時より販売開始

場所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 新宿フラッグス 1F

電話番号:03-5360-7800

営業時間:11:00 - 22:00

GapVintage入店登録情報

場所:Gap新宿フラッグス店 サブエントランス前

入店登録:午前9時より開始

オリジナルステッカー

GapVintage をご購入されたお客様を対象に、アーカイブアイテムのブランドタグやヴィンテージのカセットテープなどにインスピレーションを得てデザインされたオリジナルステッカーを1枚プレゼント。

※デザインはお選びいただけません。

SW刺繍特典

入店登録またはGapVintageをご購入していただいたお客様を対象に、SWロゴ刺繍をGap商品(現行商品)に1つ無料で入れられるチケットをプレゼント。

刺繍対象商品:当日ご購入の新宿フラッグス店内にあるGap商品(現行商品)

期間:4月12日(土)のみ有効

※素材、場所により刺繍ができない場合がございます。

※刺繡オーダーが混雑する場合は、お渡しまで日数を頂く可能性がございます。予めご了承ください。

■Sean’s Recommend(現行商品)

Gap cafeオリジナルドリンク&ラテアート

Seanのオリジナルドリンクメニューが復活。

Gap新宿フラッグス店内「Gap cafe」で4月12日(土)より、期間限定販売

■ドリンクメニュー

・SW OG Matcha Soy Latte(抹茶ソイラテ) Ice/Hot 650円

・SW Cinna-Butter Matcha Soy Latte(シナモンバター抹茶ソイラテ) Ice/Hot 650円

※ラテアートはホットドリンクのみ追加可能。2種類からお選びいただけます。

入店方法・ご購入方法についての留意点

Gap新宿フラッグス店は4月12日(土)午前9時より、先着でお並びいただいた順に入店登録を行います。登録順に入店のご案内をいたします。

*入店の受付にはLINE、もしくはメールアドレスが必要となります。必ず携帯端末をご持参ください。

*入店登録後は順番にLINE、もしくはメールにてお呼びします。ストア指定の待機列に番号順でお並びください。

*入店登録は入店順を決めるもので、商品のご購入をお約束するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

*当日の混雑状況により、入店制限、購入方法や購入点数の制限を状況に応じて変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

*GapVintageアイテムは、Gap新宿フラッグス店で約350点の限定販売となるため、ご案内番号によっては完売して購入できない可能性があります。あらかじめご了承ください。

*完売した場合は、受付時に登録するLINEもしくは、メールでご連絡いたします。

*入店登録された方を優先的にご案内します。

*GapVintageアイテムは返品交換が出来ません。

*電話でのお取り置きは出来ません。

*転売目的でのご購入は固くお断りいたします。

*古着の為、一部シミ・汚れ・破損がある場合がございます。サイズ等含め、十分にご検討いただいてからご購入ください。

ご理解・ご協力をお願い致します。

詳しくはこちらからもご確認いただけます:

Gapnews: https://www.gap.co.jp/news/post/?news_id=1136