全米広告主協会主催『2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards』でShirofune代表の菊池が年間最優秀賞「GOLD」を受賞

株式会社Shirofune

広告運用自動化ツール「Shirofune」(シロフネ)を開発・提供する株式会社Shirofune(本社:東京都中央区、代表:菊池満長)と北米を拠点とする子会社Shirofune Inc,(本社:アメリカ・カリフォルニア州、CEO:菊池満長)の代表を務める菊池が、米国デジタル広告業界団体 全米広告主協会(ANA=Association of National Advertisers)主催の「2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards」の会員個人賞のMarketing Solutions Provider部門にて年間最優秀賞となるGOLDを受賞しました。

この名誉あるアワードは、テクノロジー、データ、人工知能を活用してマーケティング キャンペーンを向上させ、運用の卓越性を推進した画期的な業績を称えるものとしてANAが今年から初めて開催。この賞を通じて、クライアント サイド マーケター (CSM) とマーケティング ソリューション プロバイダー (MSP) の先見の明のある人々の素晴らしい貢献にスポットライトを当てていくためのものです。

会員個人賞 受賞者一覧https://www.ana.net/content/show/id/martech-awards

<マーケティングソリューションプロバイダー>

GOLD :Shirofune / 菊池 満長(Founder and CEO)

SILVER : Deloitte Digital / TRINADHA KANDI(Martech Transformation Leader)

<クライアンドサイドマーケター>

GOLD : Kellanova / LOUISE COTTERILL(Senior Director Insight & Inteligence)

SILVER : Mattel / DEEPAK MADHAVAN(Chief Architect)

Shirofuneは2023年2月から北米に進出し、導入企業の増加に伴い、2024年3月に現地法人を設立。

北米での活動を通じて、2024年6月にはオーストラリア広告市場へも進出し、日本発のテックプロバイダーとしては初めて、IABオーストラリア、そして2025年2月には全米広告主協会(ANA)、アメリカ広告業協会(4As)、インタラクティブ広告協議会(IAB)の正式メンバーにもなっています。

Shirofuneではこれらの環境で得た、米国のデジタル広告業界の最新トレンドの把握、ネットワーキングの機会、規制・ガイドラインの情報やネットワーキングを活かして、北米や世界各地のデジタル広告業界における活躍の場を広げていきたいと考えています。

Shirofune Inc, CEO 菊池満長 コメント

1910年設立で米国で最も歴史のある、最大規模の業界団体である全米広告主協会(ANA)からこのような賞を頂けたことを誇らしく思っています。約40人の審査員が選定に関わっていたと聞いており、そのような方々に評価いただけたことも嬉しく感じています。

そして何よりも、世界で最も革新的なテクノロジーが次々と生まれる米国で、Shirofuneが「イノベーター」であり、「SILVER」ではなく「GOLD」で、我々が「No.1」だと認めていただけたことが嬉しいです。

Shirofuneは、海外の革新的なテクノロジーを象徴する「黒船」という言葉を元に、黒の反対は白ということで、まだ世界に存在しないテクノロジーや思想を日本から世界に広げる、ということを志し、10年前に生まれました。10年、一つの道を狂ったように毎日追求し続け、ようやく今、志したことを真に実現する時が来ました。次の10年で、単なる広告運用自動化ツールを超え、積み上がったこの業界の課題を解決できるようなplatformを目指してまた毎日コードを書いていきたいと思います。

Shirofuneは「1日10分でプロ品質の広告運用」を実現する、広告運用自動化ツールです。広告運用が未経験の方でも、簡単操作で広告の出稿から最適化まで、ワンストップで実現。運用領域に加え、AIを活用したクリエイティブ(動画/静止画)の分析から改善も可能に。また、CRM/ECプラットフォームなどのデータを統合しLTVをベースにした広告運用を可能にするなど、運用に精通した人がさらに高度な広告運用を行うための機能も提供しています。運用に関わる各種業務を自動化することで、広告業務に関わる生産性の大幅な改善を実現します。現在13,000を超えるアカウントがShirofuneを通じて運用が自動化されており、上場企業から成長企業の広告主様の自社運用の支援をはじめ、大手広告代理店様の社内運用業務の基幹システムとしての採用など、幅広くご活用いただいております。

【会社概要】

代 表: 菊池満長

事業内容: 広告運用自動化ツール「Shirofune」の開発・提供

設 立: 2014年10月

所在地 : 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-8-13 日本橋滄浪閣ビル4F東

URL : https://shirofune.com

関連会社: 株式会社ShirofuneX、株式会社ShirofunePlus、Shirofune Inc,