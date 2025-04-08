アンカー神戸、初めてイベント利用される方対象に初回キャンペーン開始、4月～8月申し込み分 フリードリンク、次回10％OFF 駅チカ、高級感あふれるインテリアが人気
株式会社神戸新聞社が運営するアンカー神戸（ANCHOR KOBE、以下アンカー）は、2025年4月から8月の間、アンカーで初めてイベントを開催する団体・個人を対象に、お得なキャンペーンを実施します。有料のフリードリンクバーを提供するほか、次回利用時10％offとします。ビジネスセミナー、ピッチイベント以外にも、社内研修会、アイデア出しワークショップ、懇親会付きパーティー、などに広くご利用いただけます。好評いただいている高級感あふれる内装から、CM撮影などでも使われる空間です。是非この際にご利用ください。アンカー会員以外でもご利用いただけます。
◆キャンペーン概要
【期間】2025年4月～8月
【対象】アンカーで初めてイベントを開催する法人、個人
【内容】フリードリンクバー （コーヒー、カフェラテ、カフェモカ、 紅茶、ミルクティー、ココア、抹茶ラテ）
＜参加人数50人まで＞\5,500 ＜100人まで＞\11,000 → こちらを無償提供いたします。
・次回アンカーでイベント開催する際に、スペース利用料を10％OFFといたします。但し26年1月31日まで（25年10-11月は除く）。
ビジネスセミナーやワークショップなどイベント開催が可能です（※但し審査があります）。
休館日での開催や、全館貸切も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
・本キャンペーンページ
https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=35270
・イベントスペース詳細
https://anchorkobe.com/rental/
・イベントスペース利用申請
https://forms.gle/KCCkxj3HuWhqEmD78
・イベント開催ガイドライン
https://anchorkobe.com/pw/wp-content/uploads/2023/06/e7560cee591297f6f1decd9d9d2b5c13.pdf
■イベント開催例
・セミナー、シンポジウム
・ピッチイベント
・ワークショップ
・懇親会付きビジネスイベント
・出版記念パーティー
・CM撮影
・社内研修．．．etc
【アンカー神戸】会員募集中
2021年４月26日オープン
開設、施設整備：神戸市
運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体
会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。
月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）
法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）
イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。
アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。
■アンカー公式サイト
https://anchorkobe.com/
〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階
メール：contact@anchorkobe.com
TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: ：contact@anchorkobe.com