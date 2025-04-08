アンカー神戸、初めてイベント利用される方対象に初回キャンペーン開始、4月～8月申し込み分　フリードリンク、次回10％OFF　駅チカ、高級感あふれるインテリアが人気

株式会社 神戸新聞社

株式会社神戸新聞社が運営するアンカー神戸（ANCHOR KOBE、以下アンカー）は、2025年4月から8月の間、アンカーで初めてイベントを開催する団体・個人を対象に、お得なキャンペーンを実施します。有料のフリードリンクバーを提供するほか、次回利用時10％offとします。ビジネスセミナー、ピッチイベント以外にも、社内研修会、アイデア出しワークショップ、懇親会付きパーティー、などに広くご利用いただけます。好評いただいている高級感あふれる内装から、CM撮影などでも使われる空間です。是非この際にご利用ください。アンカー会員以外でもご利用いただけます。

◆キャンペーン概要

【期間】2025年4月～8月

【対象】アンカーで初めてイベントを開催する法人、個人

【内容】フリードリンクバー （コーヒー、カフェラテ、カフェモカ、 紅茶、ミルクティー、ココア、抹茶ラテ）

＜参加人数50人まで＞\5,500 ＜100人まで＞\11,000 → こちらを無償提供いたします。

・次回アンカーでイベント開催する際に、スペース利用料を10％OFFといたします。但し26年1月31日まで（25年10-11月は除く）。

ビジネスセミナーやワークショップなどイベント開催が可能です（※但し審査があります）。

休館日での開催や、全館貸切も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。

・本キャンペーンページ

https://anchorkobe.com/information/detail.php?id=35270

・イベントスペース詳細

https://anchorkobe.com/rental/

・イベントスペース利用申請

https://forms.gle/KCCkxj3HuWhqEmD78

・イベント開催ガイドライン

https://anchorkobe.com/pw/wp-content/uploads/2023/06/e7560cee591297f6f1decd9d9d2b5c13.pdf

■イベント開催例

・セミナー、シンポジウム

・ピッチイベント

・ワークショップ

・懇親会付きビジネスイベント

・出版記念パーティー

・CM撮影

・社内研修．．．etc

【アンカー神戸】会員募集中

2021年４月26日オープン

開設、施設整備：神戸市

運営：株式会社神戸新聞社、有限責任監査法人トーマツ共同事業体

会員：法人（特別会員、正会員、スタートアップ会員）、個人（正会員、学生会員、朝活会員、夜間・土曜祝日会員）の７種類。

月額会費：5,500円～165,000円（別途入会金あり。入会金は退会時にも返金しません）

法人正会員は27,500円（経済団体割引あり）、個人正会員は16,500円（金額はいずれも税込）

イベントスペース、会議室（いずれも有料）は会員以外でもご利用可能です。

アクセス、眺望抜群のスペースを是非ご活用ください。

■アンカー公式サイト

https://anchorkobe.com/

〒650-0001 神戸市中央区加納町４丁目２－１ 神戸三宮阪急ビル 15階

メール：contact@anchorkobe.com

TEL (078) 325 - 1414 EMAIL: ：contact@anchorkobe.com